Для деокупації "ДНР" і "ЛНР" підготовлені 800 поліцейських, - Нацполіція

Міністерство внутрішніх справ підготувало 800 поліцейських для деокупації території самопровозгалшенных "Донецької та Луганської народних республік".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко відвідав з робочим візитом Донецьку область і перевірив стан виконання плану із відновлення публічної безпеки та порядку в окукпированных районах Донецької і Луганської областей.\r\nГоловною темою стала розробка державної інформаційної стратегії деокупації та пошук шляхів взаємодії з жителями тимчасово окупованої території.\r\nПід час наради з радником глави МВС представники поліції Донецької області доповіли про заходи з підготовки до відновлення державного суверенітету в тимчасово окупованих районах.\r\n"Так, за спеціально розробленою навчальною програмою підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні до відновлення державного суверенітету на території ОРДЛО. Комплексні тренування пройшли спільно з працівниками Нацгвардії, рятувальної та прикордонної служб. Правоохоронці вивчили міжнародні практики миротворчих місій. Також ретельно вивчається ситуація на тимчасово окупованій території: соціально-економічна ситуація, настрої людей, можливість повернення бізнесу", - сказано в повідомленні.\r\nРозроблений розрахунок сил і засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях в перший рік після звільнення.\r\nТак, в деоккупированных районах планується створити 16 відділів і відділень поліції.\r\nГоловним завданням поліцейських стане забезпечення безпеки громадян і громадського порядку.\r\nПоліцейські надали свої пропозиції щодо розробки державної інформаційної стратегії для відновлення суверенітету на Донбасі, в якій у межах своїх повноважень будуть працювати всі державні органи.\r\nВарченко заявив, що на сьогодні МВС має змістовну основу для деокупації та реінтеграції жителів тимчасово окупованій території Донбасу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у травні 2018 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив правоохоронцям підготувати план деокупації Донбасу.\r\nТим часом у Євросоюзі розробляють рекомендації про паспорти Росії у жителів Донбасі