Для деокупації "ДНР" і "ЛНР" підготовлені 800 поліцейських, - Нацполіція

Міністерство внутрішніх справ підготувало 800 поліцейських для деокупації території самопровозгалшенных "Донецької та Луганської народних республік".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Зазначено, що радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко відвідав з робочим візитом Донецьку область і перевірив стан виконання плану із відновлення публічної безпеки та порядку в окукпированных районах Донецької і Луганської областей.

Головною темою стала розробка державної інформаційної стратегії деокупації та пошук шляхів взаємодії з жителями тимчасово окупованої території.

Під час наради з радником глави МВС представники поліції Донецької області доповіли про заходи з підготовки до відновлення державного суверенітету в тимчасово окупованих районах.

"Так, за спеціально розробленою навчальною програмою підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні до відновлення державного суверенітету на території ОРДЛО. Комплексні тренування пройшли спільно з працівниками Нацгвардії, рятувальної та прикордонної служб. Правоохоронці вивчили міжнародні практики миротворчих місій. Також ретельно вивчається ситуація на тимчасово окупованій території: соціально-економічна ситуація, настрої людей, можливість повернення бізнесу", - сказано в повідомленні.

Розроблений розрахунок сил і засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях в перший рік після звільнення.

Так, в деоккупированных районах планується створити 16 відділів і відділень поліції.

Головним завданням поліцейських стане забезпечення безпеки громадян і громадського порядку.

Поліцейські надали свої пропозиції щодо розробки державної інформаційної стратегії для відновлення суверенітету на Донбасі, в якій у межах своїх повноважень будуть працювати всі державні органи.

Варченко заявив, що на сьогодні МВС має змістовну основу для деокупації та реінтеграції жителів тимчасово окупованій території Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2018 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив правоохоронцям підготувати план деокупації Донбасу.

Тим часом у Євросоюзі розробляють рекомендації про паспорти Росії у жителів Донбасі