Японское кредитное рейтинговое агентство повысило рейтинг Украины

Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две позиции с CCC+ до B, прогноз - стабильный.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Японское кредитное агентство отмечает, что украинская экономика продолжает восстанавливаться, а фискальная позиция улучшилась.

Экономической стабильности удалось достичь благодаря фискальной дисциплине и контролю инфляции.

Международные резервы растут и устойчивость Украины к внешним шокам улучшается.

Аналитики агентства R&I отмечают, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет влиять на кредитоспособность Украины.

Несмотря на значительные потребности в рефинансировании задолженности и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важным для Украины.

Аналитики агентства отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% по состоянию на конец 2016 году до 52,3% по состоянию на конец 2018 года.

Присоединение к сети Clearstream позволило Украине увеличить ликвидность на внутреннем рынке капитала и расширить базу инвесторов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

Ранее Fitch спрогнозировал в 2019 девальвацию гривны до 30,7 за доллар.