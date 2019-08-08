В Швейцарии отказали в гражданстве женщине, которая 200 раз отвечала на вопросы "э-э-э"

В Швейцарии отказали в гражданстве иракской женщине, которая во время собеседования более 200 раз отвечала "э-э-э" на поставленные вопросы.\r\nОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.\r\nЖенщина и ее иракский муж уже 20 лет живут в городе Ингенболе в кантоне Швиц. Ее муж получил швейцарский паспорт после двух попыток.\r\nМать двоих детей хорошо интегрирована в общество, вступила в местную самаритянскую ассоциацию и обладает необходимыми географическими и национальными политическими знаниями.\r\nНо запись ее интервью в Управлении по натурализации показала, что она говорила "э-э-э" более 200 раз, когда ей задавали вопросы. Власти пришли к выводу, что ее знание немецкого языка было на недостаточном уровне.\r\nПосле того, как кантон отклонил заявление, женщина передала свое дело в Федеральный суд Швейцарии. Она утверждала, что интервью записывалось без ее согласия.\r\nЖенщина представила языковой диплом одного из центров профессионального обучения, но судья постановил, что работники центра не могли судить о ее языковом уровне.\r\nРабота женщины с Самаритянской ассоциацией была оставлена без внимания. Судья заявил, что будет трудно представить, как женщина может играть такую активную роль в обществе, если она не имеет требуемого уровня немецкого языка.\r\nЕсли местный кантон не решит предоставить женщине гражданство, ей придется улучшить свои языковые навыки, прежде чем подавать повторную заявку.\r\nПриличное владение языком всегда было необходимо для получения швейцарского гражданства, но раньше требования варьировались в зависимости от кантона. Но в соответствии с изменениями 2018 года, теперь требуется минимальный уровень владения языком.\r\nКандидаты должны продемонстрировать навыки письменной речи уровня А2 (начальный уровень) и разговорный уровень В1 (средний уровень) в соответствии с Общеевропейским стандартом языковых навыков. Кантоны могут устанавливать более высокую планку на свое усмотрение.\r\nНапомним, еще в 2012 году в Раде предлагали определить условием для получения гражданства Украины владение украинским языком.\r\n17 июля Кабинет Министров утвердил Стратегию популяризации украинского языка "Сильный язык - успешное государство", рассчитанную до 2030 года.