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  • В Швейцарии отказали в гражданстве женщине, которая 200 раз отвечала на вопросы "э-э-э"
08 августа 2019, четверг, 22:31 891
Жизнь 2019-08-08T22:35:36+03:00
Українські Новини
В Швейцарии отказали в гражданстве женщине, которая 200 раз отвечала на вопросы "э-э-э"

В Швейцарии отказали в гражданстве женщине, которая 200 раз отвечала на вопросы "э-э-э"

В Швейцарии отказали в гражданстве иракской женщине, которая во время собеседования более 200 раз отвечала "э-э-э" на поставленные вопросы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Женщина и ее иракский муж уже 20 лет живут в городе Ингенболе в кантоне Швиц. Ее муж получил швейцарский паспорт после двух попыток.

Мать двоих детей хорошо интегрирована в общество, вступила в местную самаритянскую ассоциацию и обладает необходимыми географическими и национальными политическими знаниями.

Но запись ее интервью в Управлении по натурализации показала, что она говорила "э-э-э" более 200 раз, когда ей задавали вопросы. Власти пришли к выводу, что ее знание немецкого языка было на недостаточном уровне.

После того, как кантон отклонил заявление, женщина передала свое дело в Федеральный суд Швейцарии. Она утверждала, что интервью записывалось без ее согласия.

Женщина представила языковой диплом одного из центров профессионального обучения, но судья постановил, что работники центра не могли судить о ее языковом уровне.

Работа женщины с Самаритянской ассоциацией была оставлена ​​без внимания. Судья заявил, что будет трудно представить, как женщина может играть такую ​​активную роль в обществе, если она не имеет требуемого уровня немецкого языка.

Если местный кантон не решит предоставить женщине гражданство, ей придется улучшить свои языковые навыки, прежде чем подавать повторную заявку.

Приличное владение языком всегда было необходимо для получения швейцарского гражданства, но раньше требования варьировались в зависимости от кантона. Но в соответствии с изменениями 2018 года, теперь требуется минимальный уровень владения языком.

Кандидаты должны продемонстрировать навыки письменной речи уровня А2 (начальный уровень) и разговорный уровень В1 (средний уровень) в соответствии с Общеевропейским стандартом языковых навыков. Кантоны могут устанавливать более высокую планку на свое усмотрение.

Напомним, еще в 2012 году в Раде предлагали определить условием для получения гражданства Украины владение украинским языком.

17 июля Кабинет Министров утвердил Стратегию популяризации украинского языка "Сильный язык - успешное государство", рассчитанную до 2030 года.

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