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08 августа 2019, четверг, 17:45 501
Силовые структуры 2019-08-08T17:45:28+03:00
Українські Новини
Готовил диверсию: россиянина задержали на военном аэродроме в Черкасской области

Готовил диверсию: россиянина задержали на военном аэродроме в Черкасской области

Россиянин-диверсант. Фото: СБУ
Россиянин-диверсант. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала гражданина России по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что иностранец, который проживал в Черкасской области, изготавливал взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных Сил Украины.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли 3 самодельных взрывных устройства, почти 2 кг химических веществ, электродетонатор, 2 вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки.

Также выявлены материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

Следователями СБУ сообщено гражданину РФ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

Подготовка диверсии. Фото: СБУПодготовка диверсии. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала исполнителя ряда покушений и терактов, готовящихся в Украине по заказу ФСБ.

Также депутат Госдумы координировал со своим одноклассником-полковникомФСБ диверсии в Мариуполе.

Тем временем, экс-сотрудника МВД подозревают в связи с ФСБ РФ.

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