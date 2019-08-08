Готовил диверсию: россиянина задержали на военном аэродроме в Черкасской области

Служба безопасности Украины задержала гражданина России по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.\r\n"Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства", - сказано в нем.\r\nОперативники спецслужбы задокументировали, что иностранец, который проживал в Черкасской области, изготавливал взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.\r\nТакже он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных Сил Украины.\r\nВо время санкционированных следственных действий по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли 3 самодельных взрывных устройства, почти 2 кг химических веществ, электродетонатор, 2 вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки.\r\nТакже выявлены материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.\r\nСледователями СБУ сообщено гражданину РФ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.\r\nСудом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.\r\nПродолжается досудебное расследование.\r\n\r\n\r\nПодготовка диверсии. Фото: СБУ\r\nКак сообщали Українськi Новини, СБУ задержала исполнителя ряда покушений и терактов, готовящихся в Украине по заказу ФСБ.\r\nТакже депутат Госдумы координировал со своим одноклассником-полковникомФСБ диверсии в Мариуполе.\r\nТем временем, экс-сотрудника МВД подозревают в связи с ФСБ РФ.