Депутат Нововолинської міськради загинув у ДТП у Волинській області\r\nДепутат Нововолинської міської ради (Волинська область) загинув 8 серпня в дорожньо-транспортній пригоді в Шацьку у Волинській області. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\nЗа даними Головного управління Національної поліції у Волинській області, ДТП сталося на вул. 50-річчя Перемоги.\r\nВодій автомобіля BMW Х5 не впорався з керуванням і злетів у кювет.\r\nВід отриманих травм він помер.\r\nНа місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.\r\nВідомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2, ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, які призвели до смерті потерпілого) Кримінального кодексу.\r\nЗа даними Українських Новин, мова йде про депутата від фракції Радикальної партії Олега Ляшка, лідера міської організації партії Віктора Яремі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, пішохід загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю командира роти Національної гвардії на ділянці автодороги "Львів - Пустомити - Меденичі" Львівської області.