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08 серпня 2019, четвер, 17:42 13
Події 2019-08-08T17:45:18+03:00
Українські Новини
Депутат Нововолинської міськради загинув у ДТП у Волинській області

Депутат Нововолинської міськради загинув у ДТП у Волинській області

Депутат Нововолинської міськради загинув у ДТП у Волинській області

Депутат Нововолинської міської ради (Волинська область) загинув 8 серпня в дорожньо-транспортній пригоді в Шацьку у Волинській області. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними Головного управління Національної поліції у Волинській області, ДТП сталося на вул. 50-річчя Перемоги.

Водій автомобіля BMW Х5 не впорався з керуванням і злетів у кювет.

Від отриманих травм він помер.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2, ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, які призвели до смерті потерпілого) Кримінального кодексу.

За даними Українських Новин, мова йде про депутата від фракції Радикальної партії Олега Ляшка, лідера міської організації партії Віктора Яремі.

Як повідомляли Українські Новини, пішохід загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю командира роти Національної гвардії на ділянці автодороги "Львів - Пустомити - Меденичі" Львівської області.

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