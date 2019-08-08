Суд освободил от уголовной ответственности экс-исполнительного директора "Нефтегаза" Пасишника

Соломенский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего исполнительного директора Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Пасишника, обвиняемого в незаконном влиянии на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.\r\nОб этом Українським Новинам сказал адвокат подсудимого Иван Владинов.\r\n"Сегодня (8 августа) суд удовлетворил наше ходатайство и освободил Пасишника от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", - сообщил он.\r\nСуд также закрыл дело против Пасишника.\r\nПолный текст судебного решения будет озвучен 14 августа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд начал рассматривать дело Пасишника в октябре 2017 года.\r\nНациональное антикоррупционное бюро заявляет, что установило факт осуществления Пасишником в период с 25 января по 1 февраля незаконного влияния на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса с целью внесения против воли министра предложения на назначение исполнительного директора НАКа заместителем министра экономики.\r\nПасишник считает эти обвинения безосновательными.\r\nПасишник подтверждал свой интерес занять должность замминистра, но информацию о лоббировании его кандидатуры депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко отрицал.\r\nТем временем свидетели не подтверждают обвинения Абромавичуса против Пасишника.