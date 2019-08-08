Суд освободил от уголовной ответственности экс-исполнительного директора "Нефтегаза" Пасишника

Соломенский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего исполнительного директора Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Пасишника, обвиняемого в незаконном влиянии на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Об этом Українським Новинам сказал адвокат подсудимого Иван Владинов.

"Сегодня (8 августа) суд удовлетворил наше ходатайство и освободил Пасишника от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", - сообщил он.

Суд также закрыл дело против Пасишника.

Полный текст судебного решения будет озвучен 14 августа.

Как сообщали Українськi Новини, суд начал рассматривать дело Пасишника в октябре 2017 года.

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что установило факт осуществления Пасишником в период с 25 января по 1 февраля незаконного влияния на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса с целью внесения против воли министра предложения на назначение исполнительного директора НАКа заместителем министра экономики.

Пасишник считает эти обвинения безосновательными.

Пасишник подтверждал свой интерес занять должность замминистра, но информацию о лоббировании его кандидатуры депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко отрицал.

Тем временем свидетели не подтверждают обвинения Абромавичуса против Пасишника.