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08 серпня 2019, четвер, 17:01 26
Судова влада 2019-08-08T23:00:04+03:00
Українські Новини
Суд звільнив від кримінальної відповідальності екс-виконавчого директора "Нафтогазу" Пасішника

Суд звільнив від кримінальної відповідальності екс-виконавчого директора "Нафтогазу" Пасішника

Андрій Пасішник
Андрій Пасішник

Солом'янський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього виконавчого директора Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Пасішника, обвинуваченого у незаконному впливі на екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

Про це Українським Новинам сказав адвокат підсудного Іван Владинов.

"Сьогодні (8 серпня) суд задовольнив наше клопотання і звільнив Пасішника від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності", - повідомив він.

Суд закрив справу проти Пасішника.

Повний текст судового рішення буде озвучено 14 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, суд почав розглядати справу Пасішника в жовтні 2017 року.

Національне антикорупційне бюро заявляє, що встановив факт здійснення Пасішником в період з 25 січня по 1 лютого незаконного впливу на екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції на призначення виконавчого директора НАКу заступником міністра економіки.

Пасішник вважає ці звинувачення безпідставними.

Пасішник підтверджував свій інтерес зайняти посаду заступника міністра, але інформацію про лобіювання його кандидатури депутатом Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Ігорем Кононенко заперечував.

Тим часом свідки не підтверджують звинувачення Абромавичуса проти Пасішника.

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