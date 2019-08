В США родители начали покупать своим детям пуленепробиваемые рюкзаки

Поскольку дети вскоре возвращаются в школу после ужасающей волны нападений, многие родители, очевидно, обеспокоены тем, что их дети также могут стать жертвами такого инцидента. В мрачной ситуации многие компании делают ставку на этот страх, продавая покупателям "пуленепробиваемые" рюкзаки.

"Родители не должны покупать пуленепробиваемый рюкзак для своего ребенка, просто чтобы держать их в безопасности в школе. Это не нормально. Я приму меры, чтобы защитить наших детей", - написала в Twitter сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.





"Рюкзак спроектирован в первую очередь как очень стильный и красивый рюкзак. Но у него есть панели, которые защищают вас от пуль. Это увеличит ваши шансы на выживание ", - сказал один предприниматель.



Такие рюкзаки, как правило, стоят более 100 долларов, но, как говорит владелец компании "Guard Dog": "это может быть разница между жизнью и смертью".



"Рюкзак можно использовать в качестве щита для остановки ножа, пуль из пистолета или другого легкого оружия. Даже в случае более тяжелых боеприпасов рюкзак значительно увеличит шансы на выживание", - так описывается рюкзак на одном из сайтов.



Кандидат в Конгресс от штата Техас демократ Элиза Карднелл тоже написала об этом.



"Каждое утро, когда я отправляю свою дочь в школу я говорю ей: "Я люблю тебя, веселись", потому что никогда не знаю, будут ли это мои последние слова ей. Ни один ребенок не должен ходить в школу с пуленепробиваемым рюкзаком. Нам нужна серьезная реформа безопасности оружия, чтобы защитить наших детей", - написала она.





