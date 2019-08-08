подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 августа 2019, четверг, 16:31 51
Америка 2019-08-08T16:31:01+03:00
Українські Новини
В США родители начали покупать своим детям пуленепробиваемые рюкзаки

В США родители начали покупать своим детям пуленепробиваемые рюкзаки

Пуленепробиваемые рюкзаки. Скриншот: видео/firstcoastnews.com
Пуленепробиваемые рюкзаки. Скриншот: видео/firstcoastnews.com

Пуленепробиваемые рюкзаки начали продавать еще год назад после массового расстрела в школе в Паркленде, но после расстрелов в Техасе и Огайо спрос на них вырос. Об этом сообщает "The Independent".

Поскольку дети вскоре возвращаются в школу после ужасающей волны нападений, многие родители, очевидно, обеспокоены тем, что их дети также могут стать жертвами такого инцидента. В мрачной ситуации многие компании делают ставку на этот страх, продавая покупателям "пуленепробиваемые" рюкзаки.

"Родители не должны покупать пуленепробиваемый рюкзак для своего ребенка, просто чтобы держать их в безопасности в школе. Это не нормально. Я приму меры, чтобы защитить наших детей", - написала в Twitter сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

"Рюкзак спроектирован в первую очередь как очень стильный и красивый рюкзак. Но у него есть панели, которые защищают вас от пуль. Это увеличит ваши шансы на выживание ", - сказал один предприниматель.

Такие рюкзаки, как правило, стоят более 100 долларов, но, как говорит владелец компании "Guard Dog": "это может быть разница между жизнью и смертью".  

"Рюкзак можно использовать в качестве щита для остановки ножа, пуль из пистолета или другого легкого оружия. Даже в случае более тяжелых боеприпасов рюкзак значительно увеличит шансы на выживание", - так описывается рюкзак на одном из сайтов.

Кандидат в Конгресс от штата Техас демократ Элиза Карднелл тоже написала об этом.

"Каждое утро, когда я отправляю свою дочь в школу я говорю ей: "Я люблю тебя, веселись", потому что никогда не знаю, будут ли это мои последние слова ей. Ни один ребенок не должен ходить в школу с пуленепробиваемым рюкзаком. Нам нужна серьезная реформа безопасности оружия, чтобы защитить наших детей", - написала она.


По иронии, сеть Walmart уже продает рюкзаки рядом с огнестрельным оружием и патронами.

Как сообщали Українські Новини, 3 августа в Техасском торговом центре неизвестные открыли огонь по посетителям, как минимум 10 человек были убиты, еще 22 пострадавших.

Больше новостей о: США Непробиваемые рюкзаки

Архив
Новости
ДТП с нацгвардейцем. Фото: ГБР
Командир роты Нацгвардии сбил насмерть пешехода во Львовской области 17:20
Коровченко, победивший в округе 210, обратился к Зеленскому: просит ускорить объявление результатов выборов 17:11
Национальная ассоциация адвокатов обратится в полицию в связи с совершенным против адвоката Болдина уголовным преступлением 17:10 Документ
В Украине из-за неурожая подорожает картофель и овощи на борщ 17:05
Суд освободил от уголовной ответственности экс-исполнительного директора "Нефтегаза" Пасишника 17:01
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады 12:00
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список 12:26 Документ
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
"Укрзализныця" должна работать в интересах своего государства, - эксперты о возможном транспортном коллапсе 10:55
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром 20:43
Кандидат Коровченко призывает ЦИК признать результаты на №210 округе и не срывать выборы Рады 16:47
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok