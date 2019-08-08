подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 августа 2019, четверг, 12:52 271
Судебная власть 2019-08-08T12:54:50+03:00
Українські Новини
Суд оправдал топ-сепаратистку из Харькова

Суд оправдал топ-сепаратистку из Харькова

Изабелла Сиренко. Фото: центр
Изабелла Сиренко. Фото: центр "Миротворец"

Суд оправдал лидера сепаратистского движения "Женское движение Харькова" Изабеллу (Аллу) Сиренко, обвиняемую в хранении взрывчатки и боеприпасов.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Сиренко обвинялась в том, что 15 июня 2014 года на площади Свободы в Харькове во время митинга представителей движения «Женское движение города Харькова» с помощью громкоговорителя огласила речь с призывом отделить от Украины юго-восточные области .

Данная видеозапись была размещена на видеохостинге Youtube.

Сепаратистка была задержана и арестована сотрудниками СБУ в марте 2018 года.

У нее дома были обнаружены 3 ручные гранаты РГД -5, взрывчатые вещества, а также детонирующий шнур и зажигательная трубка.

В судебном заседании обвиняемая свою вину не признала и от дачи объяснений отказалась.

Свидетели подтвердили оглашение Сиренко сепаратистских лозунгов на митинге, но суд не принял их показания во внимание, отметив, что свидетелям перед допросом показывали видеозаписи с митинга, что является нарушением процедуры и могло повлиять на их сознание.

Также суд не признал доказательством видеозапись выступления Сиренко, так как данный файл был удален с Youtube, а стенограмма ее заявлений была составлена следователем без понятых.

Кроме того, суд выразил сомнения относительно качества экспертизы боеприпасов, изъятых у подсудимой.

В итоге суд признал недоказанным обвинение в отношении Сиренко.

Суд 31 июля текущего года признал ее невиновной и оправдал.

Как сообщали Українськi Новини, суд в Одессе приговорил к 3 годам лишения свободы агента ФСБ России Вадима Карпова (прозвище "Композитор") и пересчитал ему срок по "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания).

Больше новостей о: Харьков Сепаратизм Сиренко

Архив
Новости
Депутов "Киевсовета" хотят "озеленить" путем подкупа, - Кличко 13:46
Во Вьетнаме жертвами тайфуна "Вифа" стали 12 человек, еще 9 пропали без вести 13:46
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Фото: 24kg
Во время жестокого конфликта между экс-президентом Киргизии и спецназом погиб человек 13:41
Аэропорт Ярославского в Харькове установил новый исторический рекорд по пассажиропотоку 13:29
Отрыт конкурс на уполномоченного по защите государственного языка 13:28
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады 12:00
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список 12:26 Документ
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
"Укрзализныця" должна работать в интересах своего государства, - эксперты о возможном транспортном коллапсе 10:55
Вера Черныш: Россия не имеет права присваивать наш русский язык 16:30 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok