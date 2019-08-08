Суд оправдал топ-сепаратистку из Харькова

Суд оправдал лидера сепаратистского движения "Женское движение Харькова" Изабеллу (Аллу) Сиренко, обвиняемую в хранении взрывчатки и боеприпасов.\r\nОб этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.\r\nСиренко обвинялась в том, что 15 июня 2014 года на площади Свободы в Харькове во время митинга представителей движения «Женское движение города Харькова» с помощью громкоговорителя огласила речь с призывом отделить от Украины юго-восточные области .\r\nДанная видеозапись была размещена на видеохостинге Youtube.\r\nСепаратистка была задержана и арестована сотрудниками СБУ в марте 2018 года.\r\nУ нее дома были обнаружены 3 ручные гранаты РГД -5, взрывчатые вещества, а также детонирующий шнур и зажигательная трубка.\r\nВ судебном заседании обвиняемая свою вину не признала и от дачи объяснений отказалась.\r\nСвидетели подтвердили оглашение Сиренко сепаратистских лозунгов на митинге, но суд не принял их показания во внимание, отметив, что свидетелям перед допросом показывали видеозаписи с митинга, что является нарушением процедуры и могло повлиять на их сознание.\r\nТакже суд не признал доказательством видеозапись выступления Сиренко, так как данный файл был удален с Youtube, а стенограмма ее заявлений была составлена следователем без понятых.\r\nКроме того, суд выразил сомнения относительно качества экспертизы боеприпасов, изъятых у подсудимой.\r\nВ итоге суд признал недоказанным обвинение в отношении Сиренко.\r\nСуд 31 июля текущего года признал ее невиновной и оправдал.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд в Одессе приговорил к 3 годам лишения свободы агента ФСБ России Вадима Карпова (прозвище "Композитор") и пересчитал ему срок по "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания).