В узбекском Самарканде владельцев дорогих авто заставили бесплатно возить туристов

В Узбекистане власти Самарканда обязали владельцев дорогих автомобилей бесплатно возить гостей местного музыкального фестиваля.\r\n Об этом сообщает "Радио Озодлик"\r\nС 23 по 30 августа в городе запланировано проведение Международного фестиваля мелодий Востока "Шарк тароналари". В нём должны принять участие представители 78 стран. Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать генеральный директор ЮНЕСКО. Согласно сообщениям жителей города, региональные власти обязали владельцев дорогих автомобилей обслуживать гостей фестиваля.\r\nВ распоряжении редакции "Озодлика" имеется копия документа, подписанного начальником управления безопасности дорожного движения региона, в котором он обязывает руководителя местной компании передать принадлежащий ей автомобиль в пользование администрации. Местный блогер сообщил радиостанции, что аналогичные распоряжения получали владельцы дорогих машин и во время других мероприятий.\r\nПредставитель администрации Самаркандской области заявил корреспонденту "Озодлика", что бесплатные услуги для гостей от владельцев дорогих автомобилей – "это высокая форма гостеприимства, присущая менталитету самаркандцев", а бесплатную работу жители города исполняют "по зову сердца".\r\nОдин из чиновников городской автоинспекции заявил "Озодлику", что государство имеет право пользоваться автомобилями граждан в случае чрезвычайных ситуаций. Однако на вопрос, является ли такой ситуацией фестиваль, чиновник не ответил и бросил трубку.\r\nКак сообщали Українські Новини, скандальную дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару Каримову перевели с домашнего ареста в колонию общего режима.\r\nТем временем президент Узбекистана дал сотрудникам МВД и Минобороны полгода для похудения.