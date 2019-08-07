Семинарист УПЦ отправлен за решетку на 4 года за смерть трехлетнего ребенка в Харькове

Суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно студента духовной семинарии Украинской православной церкви (Московского патриархата) за смертельный наезд автомобилем на 3-летнего ребенка в Харькове.\r\nОб этом говорится в приговоре суда от 2 августа, передают Українськi Новини.\r\nУстановлено, что студент 1-го курса Харьковской духовной семинарии Анатолий Мартынюк 29 июня 2014 года на своем автомобиле Hyundai Tucson подъехал к подъезду дома по ул. Корсунская, 3 в Харькове.\r\nОн высадил машины своего друга, а жена семинариста пересела на переднее сидение.\r\nПосле этого Мартынюк начал сдавать назад и задел бампером квадроцикл, стоявший возле его задних колес.\r\nКвадроцикл покатился и наехал на 3-летнего мальчика, стоявшего рядом с ним.\r\nРебенок получил тяжелые травмы, в том числе и открытую черепно-мозговую, и умер через 13 дней в больнице.\r\nПодсудимый полностью признал свою вину.\r\n"Он полностью признал себя виновным в нарушении Правил дорожного движения, поскольку перед началом движения на автомобиле задним ходом не убедился в безопасности своего маневра, не обратился за помощью к посторонним лицам, хотя имел для этого все возможности. Пояснил, что только за два месяца до этих событий он получил удостоверение водителя. В содеянном он искренне раскаивается, просит прощения у потерпевших. Объяснил, что возместил ущерб потерпевшим, и просил не лишать его свободы. Отметил, что сам стал отцом и очень сочувствует родителям ребенка", - сказано в приговоре суда.\r\nВ свою очередь отец погибшего ребенка объяснил суду, что в день трагедии ремонтировал свой автомобиль возле гаража во дворе вместе со своими сыновьями 7 и 3 лет.\r\nОн отметил, что не видел момент столкновения.\r\nОтец подтвердил, что обвиняемый возместил ему материальный (100 000 гривен) и моральный ущерб (172 800 гривен) и попросил назначить ему условное наказание.\r\nВ итоге суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние и положительные характеристики подсудимого.\r\nСуд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть потерпевшего, приговорил к 4 годам тюрьмы, но освободил от наказания с испытательным сроком 3 года.\r\nТакже суд вернул семинаристу арестованный ранее его автомобиль.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Киевский районный суд Харькова приговорил к 10 годам лишения свободы Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, подозреваемых в смертельном ДТП в октябре 2017 года, в результате которого погибли 6 человек. Также в Киеве во дворе дома мотоциклист сбил пятилетнего ребенка.\r\nВ 2011 году на Волыни семинарист повесился возле собора.