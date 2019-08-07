Семинарист УПЦ отправлен за решетку на 4 года за смерть трехлетнего ребенка в Харькове

Суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно студента духовной семинарии Украинской православной церкви (Московского патриархата) за смертельный наезд автомобилем на 3-летнего ребенка в Харькове.

Об этом говорится в приговоре суда от 2 августа, передают Українськi Новини.

Установлено, что студент 1-го курса Харьковской духовной семинарии Анатолий Мартынюк 29 июня 2014 года на своем автомобиле Hyundai Tucson подъехал к подъезду дома по ул. Корсунская, 3 в Харькове.

Он высадил машины своего друга, а жена семинариста пересела на переднее сидение.

После этого Мартынюк начал сдавать назад и задел бампером квадроцикл, стоявший возле его задних колес.

Квадроцикл покатился и наехал на 3-летнего мальчика, стоявшего рядом с ним.

Ребенок получил тяжелые травмы, в том числе и открытую черепно-мозговую, и умер через 13 дней в больнице.

Подсудимый полностью признал свою вину.

"Он полностью признал себя виновным в нарушении Правил дорожного движения, поскольку перед началом движения на автомобиле задним ходом не убедился в безопасности своего маневра, не обратился за помощью к посторонним лицам, хотя имел для этого все возможности. Пояснил, что только за два месяца до этих событий он получил удостоверение водителя. В содеянном он искренне раскаивается, просит прощения у потерпевших. Объяснил, что возместил ущерб потерпевшим, и просил не лишать его свободы. Отметил, что сам стал отцом и очень сочувствует родителям ребенка", - сказано в приговоре суда.

В свою очередь отец погибшего ребенка объяснил суду, что в день трагедии ремонтировал свой автомобиль возле гаража во дворе вместе со своими сыновьями 7 и 3 лет.

Он отметил, что не видел момент столкновения.

Отец подтвердил, что обвиняемый возместил ему материальный (100 000 гривен) и моральный ущерб (172 800 гривен) и попросил назначить ему условное наказание.

В итоге суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние и положительные характеристики подсудимого.

Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть потерпевшего, приговорил к 4 годам тюрьмы, но освободил от наказания с испытательным сроком 3 года.

Также суд вернул семинаристу арестованный ранее его автомобиль.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский районный суд Харькова приговорил к 10 годам лишения свободы Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, подозреваемых в смертельном ДТП в октябре 2017 года, в результате которого погибли 6 человек. Также в Киеве во дворе дома мотоциклист сбил пятилетнего ребенка.

В 2011 году на Волыни семинарист повесился возле собора.