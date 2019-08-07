Будущий депутат от "Слуги народа" перевел партии Мураева почти 200 тыс. гривен

Будущий депутат от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко, который выиграл выборы у бывшей жены Евгения Мураева, передал его партии почти 200 тыс. гривен. Это следует из отчета пратии "Наши" за третий квартал 2018 года, опубликованном на сайте НАПК, передает "Радио Свобода".\r\nВ расследовании журналистов "Схемы: коррупция в деталях" сообщается, что победитель на выборах в Верховную Раду в 170 округе в Харькове от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко в 2018 году сделал 2 денежных взноса общей стоимостью почти 200 тыс. гривен на счет партии "Наши", лидером которой является народный депутат 8-го созыва от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев.\r\nОднако, сам Одарченко в комментарии "Схем" отрицает, что финансировал партию Мураева. На вопрос, разделяет ли он идеологию этой партии, чиновник ответил: "Нет, я в другой партии". \r\nСогласно данным ЦВК, Андрей Одарченко выиграл выборы в Раду 21 июля у кандидата от "Оппозиционной плтформы - За жизнь" Дмитрия Святаша с разрывом в 10 тыс. голосов. За Одарченко отдали свои голоса более 31 тыс. харьковчан.\r\nАндрей Одарченко - декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренды имущества в Харькове.\r\nОтчет политической партиии "Наши" за третий квартал 2018 года\r\nРанее "Схемы" показали, что высокопоставленный пограничник времен Виктора Януковича (и бывший помощник сына генпрокурора Виктора Пшонки Андрея) Вадим Слюсарев связан с Андреем Одарченко, из-за бизнеса его отца Николая Одарченко. Также Слюсарева называют "теневым куратором" штаба "Слуги народа" в Харькове.\r\nОснователем бизнеса - компании "Градиент Инвест" значится отец Андрея Одарченко Николай. Именно с ней Андрей Одарченко вышел накануне парламентских выборов - 25 июня. По контактному номеру "Градиент инвест" можно связать еще и с ООО "Рубикон Трейдинг", совладельцем которой является упомянутый ранее Вадим Слюсарев (на 99%).\r\nВ комментарии "Схемам" Одарченко заверил, что дружит со Слюсаревым, и в то же время заявил, что "никаких установок по поводу работы в Верховной Раде" тот ему не давал.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Евгений Мураев снял свою кандидатура с выборов Президента в пользу заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде Александра Вилкула.