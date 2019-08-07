Будущий депутат от "Слуги народа" перевел партии Мураева почти 200 тыс. гривен

Будущий депутат от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко, который выиграл выборы у бывшей жены Евгения Мураева, передал его партии почти 200 тыс. гривен. Это следует из отчета пратии "Наши" за третий квартал 2018 года, опубликованном на сайте НАПК, передает "Радио Свобода".

В расследовании журналистов "Схемы: коррупция в деталях" сообщается, что победитель на выборах в Верховную Раду в 170 округе в Харькове от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко в 2018 году сделал 2 денежных взноса общей стоимостью почти 200 тыс. гривен на счет партии "Наши", лидером которой является народный депутат 8-го созыва от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев.

Однако, сам Одарченко в комментарии "Схем" отрицает, что финансировал партию Мураева. На вопрос, разделяет ли он идеологию этой партии, чиновник ответил: "Нет, я в другой партии".

Согласно данным ЦВК, Андрей Одарченко выиграл выборы в Раду 21 июля у кандидата от "Оппозиционной плтформы - За жизнь" Дмитрия Святаша с разрывом в 10 тыс. голосов. За Одарченко отдали свои голоса более 31 тыс. харьковчан.

Андрей Одарченко - декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренды имущества в Харькове.

Отчет политической партиии "Наши" за третий квартал 2018 года

Ранее "Схемы" показали, что высокопоставленный пограничник времен Виктора Януковича (и бывший помощник сына генпрокурора Виктора Пшонки Андрея) Вадим Слюсарев связан с Андреем Одарченко, из-за бизнеса его отца Николая Одарченко. Также Слюсарева называют "теневым куратором" штаба "Слуги народа" в Харькове.

Основателем бизнеса - компании "Градиент Инвест" значится отец Андрея Одарченко Николай. Именно с ней Андрей Одарченко вышел накануне парламентских выборов - 25 июня. По контактному номеру "Градиент инвест" можно связать еще и с ООО "Рубикон Трейдинг", совладельцем которой является упомянутый ранее Вадим Слюсарев (на 99%).

В комментарии "Схемам" Одарченко заверил, что дружит со Слюсаревым, и в то же время заявил, что "никаких установок по поводу работы в Верховной Раде" тот ему не давал.

Как сообщали Українські Новини, ранее Евгений Мураев снял свою кандидатура с выборов Президента в пользу заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде Александра Вилкула.