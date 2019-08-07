Майбутній депутат від "Слуги Народу" перевів партії Мураєва майже 200 тис. гривень

Майбутній депутат від партії "Слуга Народу", який виграв вибори у колишньої дружини Євгена Мураєва передав його партії майже 200 тис. Гривень.Про це йдеться в звіті політичної партії "Наші" за третій квартал 2018 року, опублікованому на сайті Назка, передає "Радіо Свобода ".

В розслідуванні журналістів програми "Схеми": корупція в деталях » повідомляється, що переможець на виборах до Верховної Ради в 170 окрузі в Харкові від партії" Слуга Народу "Андрій Одарченко в 2018 році зробив 2 грошових внески загальною вартістю майже 200 тис. гривень на рахунок партії" Наші ", лідером якої є народний депутат 8 -го скликання від "Опозиційної платформи - за життя" Євген Мураев.

Однак, сам Одарченко у коментарі "Схемам" заперечує, що фінансував партію Мураєва. На питання, чи поділяє він ідеологію цієї партії, чиновник відповів: "Ні, я в іншій партії".

Згідно з даними ЦВК, Андрій Одарченко виграв вибори до Ради 21 липня у кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Дмитра Святаша з розривом в 10 тис. голосів. За Одарченко віддали свої голоси понад 31тис. харьковчан.

Звіт політичної партії "Наші" за третій квартал 2018 року

Андрій Одарченко - декан факультету управління торгово-підприємницької і митної діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом і володів низкою компаній з управління та оренди майна в Харкові.

Раніше "Схеми" показали, що високопоставлений прикордонник часів Віктора Януковича (і колишній помічник сина генпрокурора Віктора Пшонки Андрія) Вадим Слюсарев, пов'язан із Андрієм Одарченко через бізнес його батька Миколи Одарченка. Також, Слюсарева називають «тіньовим куратором» штабу "Слуги народу" в Харкові.

Засновником бізнесу - компанії "Градієнт Інвест", вважається батько Андрія Одарченко. Саме з нею Андрій Одарченко вийшов напередодні парламентських виборів - 25 червня. За контактним номером "Градієнт інвест" можна зв'язатися ще й з ТОВ "Рубікон Трейдинг", співвласником якої є згаданий раніше Вадим Слюсарев (на 99%).

У коментарі "Схемам" Одарченко запевнив, що дружить зі Слюсаревим, і в той же час заявив , що "ніяких установок з приводу роботи у Верховній Раді" той йому не давал.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Євген Мураєв зняв свою кандидатуру з виборів Президента на користь заступника голови фракції "Опозиційний блок" в Раді Олександра Вілкула.