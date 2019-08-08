Южный мост частично перекрыли с сегодняшнего дня

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично перекрыть движение транспорта на Южном мосту в связи с обновлением асфальтового покрытия 8-15 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"На Южном мосту (часть в направлении Левого берега) обновят асфальтовое покрытие. Работы продлятся с 22:00 8 августа до 23:00 15 августа", - говорится в нем.

В коммунальной корпорации отметили, что комплексно подходят к выполнению работ, поэтому организовали их одновременно с капитальным ремонтом деформационного шва, чтобы дважды не ограничивать движение.

Коммунальная корпорация приносит извинения за неудобства.

Как сообщали Українські Новини, коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта 2-31 августа.

Тем временем Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября.

Также Українськi Новини сообщали о схемах объезда на время реконструкции Шулявского моста, которая началась 16 июня.