Южный мост частично перекрыли с сегодняшнего дня

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично перекрыть движение транспорта на Южном мосту в связи с обновлением асфальтового покрытия 8-15 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.\r\n"На Южном мосту (часть в направлении Левого берега) обновят асфальтовое покрытие. Работы продлятся с 22:00 8 августа до 23:00 15 августа", - говорится в нем.\r\nВ коммунальной корпорации отметили, что комплексно подходят к выполнению работ, поэтому организовали их одновременно с капитальным ремонтом деформационного шва, чтобы дважды не ограничивать движение.\r\nКоммунальная корпорация приносит извинения за неудобства.\r\nКак сообщали Українські Новини, коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта 2-31 августа.\r\nТем временем Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км\/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября.\r\nТакже Українськi Новини сообщали о схемах объезда на время реконструкции Шулявского моста, которая началась 16 июня.