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07 августа 2019, среда, 14:12 18
Выборы 2019-08-07T14:12:36+03:00
Українські Новини
Прокуратура открыла дело из-за баллотирования однофамильцев депутата Третьякова

Прокуратура открыла дело из-за баллотирования однофамильцев депутата Третьякова

Александр Третьяков, депутат Верховной Рады Украины. Фото: пресс-служба
Александр Третьяков, депутат Верховной Рады Украины. Фото: пресс-служба

Прокуратура открыла уголовное производство по факту баллотирования однофамильцев депутата Верховной Рады Александра Третьякова (Блок Петра Порошенко) на избирательном округе №219 в Киеве

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что с 18 июня прокуратурой Киева проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса.

Дело ведет прокурор Андрей Столярчук - сын заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука.

Досудебным расследованием установлено, что родные братья Павел и Александр Третьяковы подали документы для их регистрации кандидатами в депутаты Рады на одномандатном избирательном округе № 219.

"Указанные лица имеют почти идентичные фамилии с избранным на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2014 году по одномандатному избирательному округу №219 города Киева народным депутатом Украины Третьяковым, которым также были поданы документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019", - сказано в материалах суда.

По мнению заявителей, регистрация однофамильцев депутата осуществлена исключительно с целью введения избирателей в заблуждение.

В ходе досудебного расследования возникла необходимость в допросе однофамильцев Третьякова в качестве свидетелей.

По повесткам в прокуратуру они не явились, причины неявки не сообщили.

Прокурор Столярчук потребовал от суда разрешить принудительный привод фигурантов дела на допрос.

Суд отказал в этом ходатайстве, отметив, что в материалах дела отсутствую доказательства вручения братьям Третьяковым повесток о вызове на допрос.

Как сообщали Українськi Новини, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл у самовыдвиженца, депутата Верховной Рады Александра Третьякова (БПП) выборы в одномандатном округе №219 в Киеве (Святошино).

Он набрал 30,88% или 23 702 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Третьяков, набрал 23,86% или 18 320 голосов.

Больше новостей о: Третьяков округ 219 однофамильцы Николай Тищенко

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