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07 серпня 2019, середа, 14:15 14
Вибори 2019-08-07T15:15:02+03:00
Українські Новини
Прокуратура відкрила справу через балотування однофамільців депутата Третьякова

Прокуратура відкрила справу через балотування однофамільців депутата Третьякова

Олександр Третьяков, депутат Верховної Ради України. Фото: прес-служба
Олександр Третьяков, депутат Верховної Ради України. Фото: прес-служба

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом балотування однофамільців депутата Верховної Ради Олександра Третьякова (Блок Петра Порошенка) на виборчому окрузі №219 в Києві

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що з 18 червня прокуратурою Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу.

Справу веде прокурор Андрій Столярчук - син заступника генерального прокурора Юрія Столярчука.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рідні брати Павло і Олександр Третьякови подали документи для реєстрації кандидатами в депутати Ради на одномандатному виборчому окрузі № 219.

"Вказані особи мають майже ідентичні прізвища з обраним на позачергових виборах у Верховну Раду України в 2014 році по одномандатному виборчому округу №219 міста Києва народним депутатом України Третьяковим, яким також були подані документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах 21 липня 2019", - сказано в матеріалах суду.

На думку заявників, реєстрація однофамільців депутата здійснена виключно з метою введення виборців в оману.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у допиті однофамільців Третьякова в якості свідків.

За повістками в прокуратуру вони не з'явилися, причини неявки не повідомили.

Прокурор Столярчук зажадав від суду дозволити примусовий привід фігурантів справи на допит.

Суд відмовив у цьому клопотанні, зазначивши, що в матеріалах справи відсутні докази вручення братам Третьяковим повісток про виклик на допит.

Як повідомляли Українські Новини, телеведучий і ресторатор Микола Тищенко, висунутий партією "Слуга народу", виграв у самовисуванця, депутата Верховної Ради Олександра Третьякова (БПП) вибори в одномандатному окрузі №219 у Києві (Святошино).

Він набрав 30,88% або 23 702 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Третьяков, набрав 23,86% або 18 320 голосів.

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