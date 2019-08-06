подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 августа 2019, вторник, 19:19 25
Судебная власть 2019-08-06T19:19:26+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура допускает сообщение о подозрении сотрудникам Офиса омбудсмена и Судебной администрации по делу

Генпрокуратура допускает сообщение о подозрении сотрудникам Офиса омбудсмена и Судебной администрации по делу о давлении на ВККС

Генеральная прокуратура допускает сообщение о подозрении сотрудникам Офиса омбудсмена и Государственной судебной администрации по делу о давлении на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"В эту и следующую неделю мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лиц судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы. Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушивания служебных кабинетов", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, эксперты считают обыски в Окружном административном суде Киева попыткой предыдущей власти сохранить контроль над судом и судьями.

Больше новостей о: Генпрокуратура Офис омбудсмена Судебная администрация

Архив
Новости
Сытник не представил суду доказательств, что сам платил за отдых в охотничьих угодьях, - СМИ 20:25
На Закарпатье ночью объявили штормовое предупреждение 20:12
Разбитое стекло. Фото: ГБР
Пьяный полицейский наехал на женщину-пешехода под Запорожьем, - ГБР 20:05
Эксклюзивный материал не так важен, как жизнь журналиста, – пакистанский журналист Харун 19:50
Студенты забывают иностранный язык во время учебы, - Гриневич 19:44
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
больше новостей
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok