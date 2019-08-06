Генпрокуратура допускает сообщение о подозрении сотрудникам Офиса омбудсмена и Судебной администрации по делу о давлении на ВККС

Генпрокуратура допускает сообщение о подозрении сотрудникам Офиса омбудсмена и Судебной администрации по делу

Генеральная прокуратура допускает сообщение о подозрении сотрудникам Офиса омбудсмена и Государственной судебной администрации по делу о давлении на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"В эту и следующую неделю мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лиц судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы. Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушивания служебных кабинетов", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, эксперты считают обыски в Окружном административном суде Киева попыткой предыдущей власти сохранить контроль над судом и судьями.