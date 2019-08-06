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06 августа 2019, вторник, 17:52 23
Бизнес 2019-08-06T17:52:28+03:00
Українські Новини
Медсеть "Добробут" приобрела клинику "Борис"

Медсеть "Добробут" приобрела клинику "Борис"

Группа компаний "Добробут" купила 100% компании "Борис" (Киев), предоставляющей медицинские услуги.

Об этом говорится в сообщении "Добробута", передают Українськi Новини.

"Медицинская компания "Добробут" купила 100% клиники "Борис". Стороны договорились о неразглашении финансовых условий соглашения", - говорится в нем.

Согласно сообщению, интеграция клиники "Борис" в медицинскую сеть "Добробут" начнется с объединения отделений неотложной медицинской помощи обеих клиник, а именно диспетчерских служб, что позволит значительно сократить время приезда к пациенту, поскольку это является критическим при предоставлении медицинской помощи.

Дальнейший план интеграции будет разработан на протяжении года.

Как сообщали Українськi Новини, Антимонопольный комитет разрешил входящей в группу компаний "Добробут" компании "Satumco Limited" (Кипр) приобрести более 50% предоставляющей медицинские услуги компании "Борис".

Ранее американская компания прямых инвестиций Horizon Capital, которая инвестирует в экспортно ориентированные компании с высокими темпами роста в Украине и ближнем регионе, купила миноритарный пакет сети клиник "Добробут" за 200 млн долларов.

Больше новостей о: Клиника "Борис" Покупка компании Добробут

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