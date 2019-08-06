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06 августа 2019, вторник, 17:08 103 Документ
Силовые структуры 2019-08-06T18:15:02+03:00
Українські Новини
Вербовал украинцев для шпионажа: СБУ сообщила о подозрении полковнику ФСБ

Вербовал украинцев для шпионажа: СБУ сообщила о подозрении полковнику ФСБ

Полковник ФСБ занимался вербовкой украинцев. Фото: km.ru
Полковник ФСБ занимался вербовкой украинцев. Фото: km.ru

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении начальнику отдела Управления ФСБ по Свердловской области, полковнику Петру Горохову в шпионаже.

Об этом говорится в повестке СБУ, опубликованной в правительственной газете "Урядовий кур"єр" , передают Українськi Новини.

"26.07.2019 в ходе расследования уголовного производства...гражданину РФ Горохову Петру Владимировичу, 28.12.1967 сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 114 (шпионаж Уголовного кодекса).

СБУ повесткой вызывает сотрудника ФСБ на 9,12 и 13 августа для вручения ему сообщения о подозрении и проведения следственных и процессуальных действий.

Согласно информации на сайте "Миротворец" полковник Горохов с 2016 года занимается подбором и вербовкой граждан Украины из числа трудовых мигрантов, в том числе с временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей, для осуществления сбора и передачи разведывательной информации.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ считает организатором операций по убийству украинских офицеров разведки начальника департамента ФСБ России генерала Дмитрия Минаева.

Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя ФСБ России Павла Карпенюка, расследовавшего дело арестованного в РФ украинца Павла Гриба.

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