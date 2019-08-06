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06 августа 2019, вторник, 14:21 63
Жизнь 2019-08-06T16:00:03+03:00
Українські Новини
Янина Соколова показала первый тизер своего фильма

Янина Соколова показала первый тизер своего фильма

В сети опубликовали первый тизер фильма украинской журналистки Янины Соколовой, победившей рак, "Я, Нина".

Об этом Соколова написала на своей странице в социальной сети Facebook

"Мы успешно прошли питчинг от Госкино Украины! Друзья, мы благодарим всех, кто помогал и будет помогать нам сделать фильм "Я, Нина" реальностью. Мы очень верим в этот проект. И делаем его в большой любви. Сегодня я покажу Вам первый тизер, смонтированный нами с одесской истории фильма, которую мы полностью отсняли благодаря вашей поддержке! Любите друг друга! Только любовь способна творить чудеса и побеждать самые страшные недуги!!! и не забудьте сходить к врачу, даже если вас ничего не беспокоит, но существует минимальный риск", - написала она.

"Я, Нина" - это большой миссионерский мультимедийный проект, в рамках которого будет выдано биографическую книгу Янины Соколовой, снят полнометражный фильм "Я, Нина" и клип на песню "Седьмой день" группы "Друга рика", которая станет саундтреком к фильму "Я, Нина". Главные роли в фильме сыграют Янина Соколова, Валерия Ходос и Валерий Харчишин.

Авторы отмечают, что этот проект изменит отношение социума к онкобольным и больных раком к самим себе.

Как сообщали Українскі Новини, заболеваемость раком растет: в МОЗ рассказали, как уберечься от болезни.

Ранее Уляна Супрун также рассказала, как часто нужно обследоваться для предотвращения рака.

 

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