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06 августа 2019, вторник, 12:54 151
Кабмин 2019-08-06T12:54:43+03:00
Українські Новини
Минюст проведет верификацию всех нотариусов осенью

Минюст проведет верификацию всех нотариусов осенью

Минюст проведет верификацию нотариусов
Минюст проведет верификацию нотариусов

Министерство юстиции проведет верификацию всех нотариусов с 16 сентября по 11 октября.

Об этом говорится в приказе Минюста от 18 июля, передают Українськi Новини.

Указано, что верификация всех пользователей госреестров будет проведена с целью усиления мер кибербезопасности и защиты прав собственности.

Государственному предприятию "Национальные информационные системы" поручено обеспечить проведение верификации и актуализации сведений о пользователях Единых и Государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, а именно государственных регистраторов прав на недвижимое имущество и их обременений, юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, а также нотариусов.

Тем лицам, которые успешно прошли верификацию, будут выданы новые идентификаторы доступа (пароли доступа) с одновременной отменой ранее выданных паролей.

Пароли доступа будут аннулированы тем пользователям, которые не прошли верификацию или своевременно не обратились для ее проведения.

Верификация осуществляется с участием трех представителей главных управлений юстиции в областях и городе Киеве и включает проверку: документов, удостоверяющих личность государственного регистратора; документов, подтверждающих факт нахождения государственного регистратора в трудовых отношениях с субъектом государственной регистрации; сведений, подтверждающих выдачу свидетельства на осуществление нотариальной деятельности (для нотариусов).

Согласно графику, верификация нотариусов будет проведена с 16 сентября по 11 октября текущего года.

Как сообщали Українськi Новини, 25 февраля Нотариальная палата объявила забастовку в знак протеста против действий Министерства юстиции по введению дополнительного тестирования нотариусов.

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