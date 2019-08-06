Минюст проведет верификацию всех нотариусов осенью

Министерство юстиции проведет верификацию всех нотариусов с 16 сентября по 11 октября.\r\nОб этом говорится в приказе Минюста от 18 июля, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что верификация всех пользователей госреестров будет проведена с целью усиления мер кибербезопасности и защиты прав собственности.\r\nГосударственному предприятию "Национальные информационные системы" поручено обеспечить проведение верификации и актуализации сведений о пользователях Единых и Государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, а именно государственных регистраторов прав на недвижимое имущество и их обременений, юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, а также нотариусов.\r\nТем лицам, которые успешно прошли верификацию, будут выданы новые идентификаторы доступа (пароли доступа) с одновременной отменой ранее выданных паролей.\r\nПароли доступа будут аннулированы тем пользователям, которые не прошли верификацию или своевременно не обратились для ее проведения.\r\nВерификация осуществляется с участием трех представителей главных управлений юстиции в областях и городе Киеве и включает проверку: документов, удостоверяющих личность государственного регистратора; документов, подтверждающих факт нахождения государственного регистратора в трудовых отношениях с субъектом государственной регистрации; сведений, подтверждающих выдачу свидетельства на осуществление нотариальной деятельности (для нотариусов).\r\nСогласно графику, верификация нотариусов будет проведена с 16 сентября по 11 октября текущего года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 февраля Нотариальная палата объявила забастовку в знак протеста против действий Министерства юстиции по введению дополнительного тестирования нотариусов.