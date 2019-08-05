В Лондоне 6-летнего мальчика столкнули с 10 этажа здания галереи

В Лондоне (Великобритания) 6-летнего француза сбросил вероятно 17-летний парень с крыши на десятом этаже галереи. Пострадавший ребенок выжил. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что инцидент произошел в лондонской галерее современного искусства Tate Modern, куда пострадавший мальчик пришел с семьей.

Отмечается, что мальчика нашли на крыше пятого этажа после того, как он упал со смотровой платформы. Он находится в критическом, но стабильном состоянии.

Свидетели указывают, что услышали громкий удар, а затем женщина закричала "где мой сын, где мой сын".

По данным издания, полиция задержала 17-летнего юношу по подозрению в попытке убийства. Он до сих пор находится за решеткой.

В полиции этот инцидент считают шокирующим и пока не видят понятных мотивов для его совершения.

Сообщается, что между пострадавшим мальчиком и задержанным нет никакой связи.

Шокирующий инцидент произошел еще в воскресенье, однако смотровой балкон на крыше музея в понедельник закрыт.

Как сообщали Українські Новини, в США турист упал с 300-метровой скалы, пытаясь сделать селфи.

Ранее на Гаваях мужчина упал в кратер действующего вулкана со 100-метровой высоты.