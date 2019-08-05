подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 августа 2019, понедельник, 23:55 260
Европа 2019-08-05T23:55:01+03:00
Українські Новини
В Лондоне 6-летнего мальчика столкнули с 10 этажа здания галереи

В Лондоне 6-летнего мальчика столкнули с 10 этажа здания галереи

В Лондоне (Великобритания) 6-летнего француза сбросил вероятно 17-летний парень с крыши на десятом этаже галереи. Пострадавший ребенок выжил. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что инцидент произошел в лондонской галерее современного искусства Tate Modern, куда пострадавший мальчик пришел с семьей.

Отмечается, что мальчика нашли на крыше пятого этажа после того, как он упал со смотровой платформы. Он находится в критическом, но стабильном состоянии.

Свидетели указывают, что услышали громкий удар, а затем женщина закричала "где мой сын, где мой сын".

По данным издания, полиция задержала 17-летнего юношу по подозрению в попытке убийства. Он до сих пор находится за решеткой.

В полиции этот инцидент считают шокирующим и пока не видят понятных мотивов для его совершения.

Сообщается, что между пострадавшим мальчиком и задержанным нет никакой связи.

Шокирующий инцидент произошел еще в воскресенье, однако смотровой балкон на крыше музея в понедельник закрыт.

Как сообщали Українські Новини, в США турист упал с 300-метровой скалы, пытаясь сделать селфи.

Ранее на Гаваях мужчина упал в кратер действующего вулкана со 100-метровой высоты.

Больше новостей о: Падение агрессия подростков Ранение ребенка

Архив
Новости
В Лондоне 6-летнего мальчика столкнули с 10 этажа здания галереи 23:55
В Красноярском крае закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км от взрывов боеприпасов 23:39
На Донбассе боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве 23:15
Facebook. Фото: Facebook
В работе мессенджера Facebook произошел очередной сбой - пользователи не могут отправлять сообщения 22:50 Карта
Разработка Госбюджета-2020: Минфин приступил к финальной фазе 22:25
больше новостей
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
Александр Скичко и Роман Грищук. Фото:
"Слуги народа" покидают Трускавец: условия поездки новоизбранных депутатов 21:23
больше новостей
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
НАБУ открыло дело по возможному предложению взятки Богдану 10:31
Александр Скичко и Роман Грищук. Фото:
"Слуги народа" покидают Трускавец: условия поездки новоизбранных депутатов 21:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok