В Лондоне 6-летнего мальчика столкнули с 10 этажа здания галереи

В Лондоне (Великобритания) 6-летнего француза сбросил вероятно 17-летний парень с крыши на десятом этаже галереи. Пострадавший ребенок выжил. Об этом сообщает ВВС.\r\nТак, сообщается, что инцидент произошел в лондонской галерее современного искусства Tate Modern, куда пострадавший мальчик пришел с семьей.\r\nОтмечается, что мальчика нашли на крыше пятого этажа после того, как он упал со смотровой платформы. Он находится в критическом, но стабильном состоянии.\r\nСвидетели указывают, что услышали громкий удар, а затем женщина закричала "где мой сын, где мой сын".\r\nПо данным издания, полиция задержала 17-летнего юношу по подозрению в попытке убийства. Он до сих пор находится за решеткой.\r\nВ полиции этот инцидент считают шокирующим и пока не видят понятных мотивов для его совершения.\r\nСообщается, что между пострадавшим мальчиком и задержанным нет никакой связи.\r\nШокирующий инцидент произошел еще в воскресенье, однако смотровой балкон на крыше музея в понедельник закрыт.\r\nКак сообщали Українські Новини, в США турист упал с 300-метровой скалы, пытаясь сделать селфи.\r\nРанее на Гаваях мужчина упал в кратер действующего вулкана со 100-метровой высоты.