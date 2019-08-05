Экс-руководство банка "Финансы и Кредит" подозревают в растрате 2,5 млрд гривен

Государственное бюро расследований (ГБР), которое ранее изъяло у ВМС документы о переходе украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018, сообщило о подозрении бывшему заместителю главы правления и экс-начальнику управления банка "Финансы и Кредит" в растрате 2,5 млрд гривен.

Об этом в Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит".

Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины", - сообщила она.

Во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 000 000 долларов, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки сняли со счетов банка "Финансы и кредит" 113 млн долларов.

Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным.

Размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка.

Материалы, собранные следствием, дают основание считать экс-заместителя председателя правления банка, начальника одного из управлений финучреждения и других топ-менеджеров причастными к организации преступной схемы по растрате денег банка.

Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года была избрана мера пресечения - содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллионов гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в Австрии расследуют отмывание из украинских банков 385 млн долларов и 75 млн евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Терра Банк" обанкротили с помощью махинаций.

Также сотрудников НБУ обвиняли в соучастии аферам "Дельта банка".