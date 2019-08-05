Екс-керівництво банку "Фінанси та Кредит" підозрюють в розтраті 2,5 млрд гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР), яке раніше вилучило у ВМС документи про перехід українських кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018, повідомило про підозру колишньому заступнику глави правління та екс-начальнику управління банку "Фінанси та Кредит" у розтраті 2,5 млрд гривень.

Про це в Facebook написала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Сьогодні оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит".

Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України", - повідомила вона.

Під час досудового розслідування встановлено, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

Згодом між фінансовими установами (банком "Фінанси та Кредит" та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 000 000 доларів, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, які було розміщено на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

У 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки зняли з рахунків банку "Фінанси та Кредит" 113 млн доларів.

Заставу іноземні банки списали відразу після того, як банк "Фінанси та Кредит" було оголошено неплатоспроможним.

Розміщення коштів банку "Фінанси та Кредит" на кореспондентських рахунках у банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку.

Матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати ексзаступника голови правління банку, начальника одного з управлінь фінустанови та інших топменеджерів причетними до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.

Раніше про підозру також було повідомлено п'ятьом топчиновникам банку, двох із яких зараз оголошено в міжнародний розшук.

Крім цього, одному з ексзаступників голови правління "Фінанси та Кредит" у липні цього року було обрано запобіжний захід - тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в Австрії розслідують відмивання з українських банків 385 млн доларів і 75 млн євро.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що "Терра Банк" збанкрутували з допомогою махінацій.

Також співробітників НБУ звинувачували у співучасті афер "Дельта банку".