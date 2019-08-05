В Харькове упал с моста грузовик с песком

Утром в понедельник, 5 августа, на Окружной дороге в Харькове грузовик КамАЗ упал с моста, водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ НП в Харьковской области.

КамАЗ с песком ехал по Окружной дороге, около 10:00 он упал с моста. Водитель автомобиля в тяжелом состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции.

Правоохранители устанавливают подробности инцидента.

Грузовик с песком упал с моста в Харькове. Фото: hk.npu.gov.ua

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