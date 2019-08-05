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05 августа 2019, понедельник, 13:16 21
Происшествия 2019-08-05T13:16:19+03:00
Українські Новини
В Харькове упал с моста грузовик с песком

В Харькове упал с моста грузовик с песком

Утром в понедельник, 5 августа, на Окружной дороге в Харькове грузовик КамАЗ упал с моста, водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ НП в Харьковской области.

КамАЗ с песком ехал по Окружной дороге, около 10:00 он упал с моста. Водитель автомобиля в тяжелом состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции.

Правоохранители устанавливают подробности инцидента.

 

Фото: hk.npu.gov.uaГрузовик с песком упал с моста в Харькове. Фото: hk.npu.gov.ua

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