Забастовки в Гонконге вынудили отменить более 150 рейсов

Сегодня, 5 августа, массовые демонстрации и забастовки в Гонконге вынудили крупнейшую авиакомпанию Cathay Pacific отменить более 150 рейсов и призвать пассажиров отложить несущественные рейсы. Об этом сообщает CNN.

Cathay Pacific призвала клиентов не летать в понедельник и вторник, а также заявила, что откажется от платы за перебронирование. Акции Cathay упали более чем на 4% в ходе забастовок в понедельник.

Авиакомпания является флагманским перевозчиком города. Ежегодно она обслуживает около 34 миллионов пассажиров и обслуживает около 200 городов по всему миру.



Гонконгские авиалинии заявили, что отменили 32 рейса. United Airlines (UAL) заявила, что ее рейсы не были затронуты.



Понедельник стал пятым днем ​​массовых протестов в Гонконге. Общие забастовки и демонстрации были запланированы в семи районах.



В течение дня ожидались другие акции протеста и организованные транзитные блоки, в том числе в аэропорту и в туннеле Кросс-Харбор, жизненно важной транспортной артерии, соединяющей остров Гонконг с Коулуном.

По данным Конфедерации профсоюзов Гонконга, в забастовке приняли участие более 2300 авиационных работников, в том числе 1200 членов экипажа и пилотов.



В понедельник утром обслуживание в Airport Express было приостановлено более чем на час.



Воздушное пространство Гонконга и пропускная способность взлетно-посадочной полосы в аэропорту были эффективно сокращены на 50% для всех авиакомпаний.



Чиновники посоветовали пассажирам "отправляться в аэропорт только после подтверждения их мест и времени полета".



Как сообщали Українські Новини, протесты в Гонконге начались еще 16 июня из-за закона об экстрадиции. Новый законопроект предлагал разрешить экстрадицию лиц, которых обвиняет в преступлениях власть материкового Китая, Тайваня и Макао. Противники поправок опасаются, что закон об экстрадиции смогут использовать против политических оппонентов китайского правительства, проживающих в Гонконге.



Демонстранты требуют отменить закон, а также хотят отставки главы администрации Гонконга Керри Лем.