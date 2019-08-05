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05 августа 2019, понедельник, 12:37 31
Азия 2019-08-05T13:00:02+03:00
Українські Новини
Забастовки в Гонконге вынудили отменить более 150 рейсов

Забастовки в Гонконге вынудили отменить более 150 рейсов

Аэропорт. Фото: pixabay
Аэропорт. Фото: pixabay

Сегодня, 5 августа, массовые демонстрации и забастовки в Гонконге вынудили крупнейшую авиакомпанию Cathay Pacific отменить более 150 рейсов и призвать пассажиров отложить несущественные рейсы. Об этом сообщает CNN.

Cathay Pacific призвала клиентов не летать в понедельник и вторник, а также заявила, что откажется от платы за перебронирование. Акции Cathay упали более чем на 4% в ходе забастовок в понедельник.

Авиакомпания является флагманским перевозчиком города. Ежегодно она обслуживает около 34 миллионов пассажиров и обслуживает около 200 городов по всему миру.

Гонконгские авиалинии заявили, что отменили 32 рейса. United Airlines (UAL) заявила, что ее рейсы не были затронуты.

Понедельник стал пятым днем ​​массовых протестов в Гонконге. Общие забастовки и демонстрации были запланированы в семи районах.

В течение дня ожидались другие акции протеста и организованные транзитные блоки, в том числе в аэропорту и в туннеле Кросс-Харбор, жизненно важной транспортной артерии, соединяющей остров Гонконг с Коулуном.

По данным Конфедерации профсоюзов Гонконга, в забастовке приняли участие более 2300 авиационных работников, в том числе 1200 членов экипажа и пилотов.

В понедельник утром обслуживание в Airport Express было приостановлено более чем на час.

Воздушное пространство Гонконга и пропускная способность взлетно-посадочной полосы в аэропорту были эффективно сокращены на 50% для всех авиакомпаний.

Чиновники посоветовали пассажирам "отправляться в аэропорт только после подтверждения их мест и времени полета".

Как сообщали Українські Новини, протесты в Гонконге начались еще 16 июня из-за закона об экстрадиции. Новый законопроект предлагал разрешить экстрадицию лиц, которых обвиняет в преступлениях власть материкового Китая, Тайваня и Макао. Противники поправок опасаются, что закон об экстрадиции смогут использовать против политических оппонентов китайского правительства, проживающих в Гонконге.

Демонстранты требуют отменить закон, а также хотят отставки главы администрации Гонконга Керри Лем.

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