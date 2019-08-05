Массовые убийства в США: сестру стрелка в Огайо обнаружили среди погибших

Сестра стрелка в Огайо, 22-летняя Меган Беттс, стала одной из девяти убитых в нападении в городе Дейтон. Об этом сообщает BBC.

24-летний Коннор Беттс начал стрельбу в 01:05 по местному времени в районе Орегон в центре города. На нем был бронежилет, а с собой он принес дополнительные боеприпасы для своей штурмовой винтовки 223 калибра с магазином увеличенной емкости.

Он успел выпустить несколько десятков пуль, после чего его застрелила полиция.



В воскресенье полиция обыскала его дом. По данным СМИ, сестру Беттса нашли мертвой в машине со своим парнем.



Беттс купил винтовку через онлайн-магазин в Техасе. По словам полиции, ничто в его биографии не препятствовало легальному получению оружия.



По меньшей мере 27 человек пострадали при второй за сутки стрельбе в США.



Власти заявляют, что говорить о возможных мотивах нападения пока еще рано.



Как сообщали Українські Новини, 3 августа в Техасском торговом центре неизвестные открыли огонь по посетителям, как минимум 10 человек были убиты, еще 22 пострадавших.