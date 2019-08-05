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  • Массовые убийства в США: сестру стрелка в Огайо обнаружили среди погибших
05 августа 2019, понедельник, 11:26 88
Мир 2019-08-05T13:00:03+03:00
Українські Новини
Массовые убийства в США: сестру стрелка в Огайо обнаружили среди погибших

Массовые убийства в США: сестру стрелка в Огайо обнаружили среди погибших

Сестра стрелка в Огайо, 22-летняя Меган Беттс, стала одной из девяти убитых в нападении в городе Дейтон. Об этом сообщает BBC.

24-летний Коннор Беттс начал стрельбу в 01:05 по местному времени в районе Орегон в центре города. На нем был бронежилет, а с собой он принес дополнительные боеприпасы для своей штурмовой винтовки 223 калибра с магазином увеличенной емкости.

Он успел выпустить несколько десятков пуль, после чего его застрелила полиция.

В воскресенье полиция обыскала его дом. По данным СМИ, сестру Беттса нашли мертвой в машине со своим парнем.

Беттс купил винтовку через онлайн-магазин в Техасе. По словам полиции, ничто в его биографии не препятствовало легальному получению оружия.

По меньшей мере 27 человек пострадали при второй за сутки стрельбе в США.

Власти заявляют, что говорить о возможных мотивах нападения пока еще рано.

Как сообщали Українські Новини, 3 августа в Техасском торговом центре неизвестные открыли огонь по посетителям, как минимум 10 человек были убиты, еще 22 пострадавших.

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