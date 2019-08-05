Масові вбивства в США: сестру стрілка в Огайо виявили серед загиблих

Сестра стрілка в Огайо, 22-річна Меган Беттс, стала однією з дев'яти убитих в нападі у місті Дейтон. Про це повідомляє BBC.

24-річний Коннор Беттс почав стрілянину в 01:05 за місцевим часом в районі Орегон в центрі міста. На ньому був бронежилет, а з собою він приніс додаткові боєприпаси для своєї штурмової гвинтівки 223 калібру з магазином збільшеної ємності.

Він встиг випустити кілька десятків куль, після чого його застрелила поліція. У неділю поліція обшукала його будинок. За даними ЗМІ, сестру Беттса знайшли мертвою в машині зі своїм хлопцем.



Беттс купив гвинтівку через онлайн-магазин в Техасі. За словами поліції, ніщо в його біографії не перешкоджало легальному отриманню зброї.



Щонайменше 27 людей постраждали при другій за добу стрілянину в США.



Влада заявляє, що говорити про можливі мотиви нападу поки ще рано.



Як повідомляли Українські Новини, 3 серпня в Техаському торговому центрі невідомі відкрили вогонь по відвідувачам, як мінімум 10 людей були вбиті, ще 22 постраждали, серед постраждалих були діти.