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05 серпня 2019, понеділок, 11:31 13
Світ 2019-08-05T11:31:01+03:00
Українські Новини
Масові вбивства в США: сестру стрілка в Огайо виявили серед загиблих

Масові вбивства в США: сестру стрілка в Огайо виявили серед загиблих

Сестра стрілка в Огайо, 22-річна Меган Беттс, стала однією з дев'яти убитих в нападі у місті Дейтон. Про це повідомляє BBC.

24-річний Коннор Беттс почав стрілянину в 01:05 за місцевим часом в районі Орегон в центрі міста. На ньому був бронежилет, а з собою він приніс додаткові боєприпаси для своєї штурмової гвинтівки 223 калібру з магазином збільшеної ємності.

Він встиг випустити кілька десятків куль, після чого його застрелила поліція. У неділю поліція обшукала його будинок. За даними ЗМІ, сестру Беттса знайшли мертвою в машині зі своїм хлопцем.

Беттс купив гвинтівку через онлайн-магазин в Техасі. За словами поліції, ніщо в його біографії не перешкоджало легальному отриманню зброї.

Щонайменше 27 людей постраждали при другій за добу стрілянину в США.

Влада заявляє, що говорити про можливі мотиви нападу поки ще рано.

Як повідомляли Українські Новини, 3 серпня в Техаському торговому центрі невідомі відкрили вогонь по відвідувачам, як мінімум 10 людей були вбиті, ще 22 постраждали, серед постраждалих були діти. 

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