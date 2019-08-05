Кожен третій українець купує в інтернеті: скуповують техніку, одяг і косметику

У той час, як НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки, масовий перехід споживачів в онлайн давно став трендом. Людям набагато простіше вибрати необхідний товар в інтернеті, ніж їздити по магазинах. Але якщо в Європі і США онлайн-магазини стали популярними давно, то в Україні така тенденція прийшла трохи пізніше. Проте, ринок е-commerce в Україні щорічно показує приголомшливі темпи розвитку, зростаючи на 50-60%, повідомляє "Сьогодні", розповідаючи, що українці купують в інтернеті, де розташувалося найбільше покупців і яка сума середніх чеків.

За останніми дослідженнями компанії GfK Україна, в середньому 2018 року на одного українця припадає 12 інтернет-покупок (тоді як 2017-го було всього 9), здійснених на вітчизняних сайтах.



Станом на 2018 року кількість інтернет-користувачів в країні досягла 20 млн. З них 36% регулярно купують товари в мережі, а це близько 7 млн ​​осіб.

Покупают технику и одежду

Згідно з останніми дослідженнями компанії GfK, кожен третій інтернет-користувач купує товари онлайн. При цьому, близько 82% здійснювало від 5 до 20 покупок в мережі за останній рік, а ще 17% – навіть більше 20.

За версією GfK, до ТОП-3 категорії товарів, які купували найчастіше, потрапили:

Побутова техніка і електроніка – 45%

Одяг – 43%

Косметичні товари і парфумерія – 37%

Варто зазначити, що особливою популярністю користується цифрова техніка, гаджети, такі як смартфони, планшети, ноутбуки, аксесуари до комп'ютерів, і дрібна побутова техніка (фени, праски, міксери і т.д.).

Аналітики OLX говорять про таку ж статистику на своєму порталі. Так, з початку 2019 на платформі найчастіше купували електроніку, дитячі речі (понад 1,2 млн товарів, зазначених як продані), і одяг з косметикою (1,1 млн проданих товарів за останні півроку).

"Дослідження GfK також показало – порівняно з осінню 2018 зросли продажі аксесуарів для дому. Це підтверджують і дані OLX – четверту позицію в рейтингу товарів, які купують на платформі частіше, очолила категорія "Будинок і сад", – понад 600 тис. товарів, зазначених як продані, за останні півроку", – пояснюють в компанії OLX.

Якщо говорити про конкретні товари, то тут безперечним лідером вже кілька років поспіль залишаються... велосипеди, які на платформі OLX шукають понад 755 тис. разів за рік. Також виявилося, що список популярних запитів сильно відрізняється у користувачів різних операційних систем на гаджетах.

"Власники айфонів переважно моніторили айфони. З 10 позицій 6 довелося на них. Однак якщо в першому півріччі 2018 року рейтинг замикав Gucci, то в другому його витіснив "диван". Також за весь рік користувачі пристроїв iOS залишалися вірні брендам Nike, Adidas і Zara", – зазначають в OLX.

Якщо на першому місці щодо пошукових запитів користувачів Android 2018 року виявився велосипед, то на другому розташувалися дивани, які шукали 692 тис. разів, слідом йдуть квартири – 620 тис. запитів, далі – сукні з 470 тис. запитів, і замикають п'ятірку куртки, які на платформі шукали 408 тис. разів за рік.

Найчастіше покупки онлайн роблять жителі столиці

Зазначається, що найбільше товарів в інтернеті купують люди з Центральної частини України – 24%, на Західну Україну припадає 23% покупок, на Південну – 17%, а на Східну і Північну частини країни – по 13% і 12% відповідно.

До того ж, 10% всіх онлайн-покупців зосередилися в Києві; виходить, що в одній лише столиці майже стільки ж покупців, як на всій Півночі або Сході країни.

Згідно з дослідженням GfK, вікові рамки середньостатистичного українця-покупця – 26-35 років.

Крім того, що українці активно користуються інтернетом для шопінгу, зростає кількість користувачів саме мобільних пристроїв. Якщо раніше більшість користувалося стаціонарними комп'ютерами і ноутбуками, то зараз одного смартфона вистачає, щоб замінити і телевізор, і ПК, і плеєр, і похід магазинами. Серед тих, хто здійснював покупки через смартфон або планшет, близько 51% робили це через спеціальний додаток.

За даними компанії OLX середній чек покупок відрізняється залежно від категорії товарів. Так, в категорії "Транспорт" середній чек найвищий і становить 31 тис. грн. На запчастини для транспорту витрачають в середньому 750 грн, на електроніку – 680 грн, на товари з категорії "Хобі, розваги та спорт" по 615 грн.

"Онлайн-шопери України витрачають на хобі і відпочинок приблизно стільки, скільки на покупку електроніки. А ось середній чек масштабних товарів з рубрики "Будинок і сад" становить всього 420 грн. Автотовари і запчастини для транспорту лідирують за сумами", – кажуть в OLX.

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