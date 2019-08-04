Осколки античных амфор и две фибулы Древнего Рима нашли в урочище под Полтавой

В Котелевском районе Полтавской области расположен в городище скифской эпохи Бельском, о котором упоминал Геродот, нашли две древнеримские фибулы, сообщает полтавский телеканал "Центральный" со ссылкой на археолога Романа Лугового, руководившего экспедицией.

Уже более 100 лет территорию урочища исследуют ученые из различных украинских и зарубежных археологических экспедиций.

В этом году внимание археологов было приковано к живописной местности городища - урочищу Озеро, что в двух километрах от села Бельск.

Здесь обнаружено немало наслоений, начиная от эпохи бронзы, скифского периода и до XVII-XVIII веков. Но объектом этих исследований стало поселение эпохи ранних славян позднезарубинецкой культуры I-II веков нашей эры. Несмотря на то, что на 80-ти квадратных метрах раскопанных площадей не выявлено жилья, археологам все же удалось найти несколько интересных артефактов. Это, в частности, две древнеримские фибулы.

"Возможно, их (фабулы, - ред.) сравнить можно с булавками. Но это уже римская традиция, которую принесла на нашу территорию мода римских легионеров. Интересно, что эти вещи могут четко датировать само поселение - 2 половина второго века, это конец Мармоканских войн, и воины после них начинают расходиться и приносят такие фибулы воинского типа", - рассказал Луговой.

По словам археолога, фибулы, которыми римские легионеры застегивали свои плащи, - довольно редкие находки на полтавских пространствах. А еще одну бронзовую находку придется идентифицировать. Этот небольшой металлический фрагмент, возможно - часть зеркальца или какого-то украшения. Также нашли фрагменты орнаментированной посуды - обломки античных амфор. Забрали с собой археологи и некоторые обломки костей животных.

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