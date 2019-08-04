Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева

Российский и американский автор-исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет из-за онкологического заболевания, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на телеканал "РЕН ТВ" и ряд других российских СМИ.

Так, в мае появилась информация о госпитализации шансонье в Москве. Какое-то время он провел в реанимации, затем был выписан. В следующий раз Токарева госпитализировали 2 июля.

После того, как о смерти Токарева сообщил российский артист Николай Тамразов, смерть певца подтвердил и его сын Антон Токарев, сообщает российский "Интерфакс".

Певец Вилли Токарев (настоящее имя - Вилен) родился на хуторе Чернышев в Адыгее.

В 1974 году эмигрировал в США, где некоторое время был разнорабочим, а затем продолжил музыкальную карьеру. Известность ему принес его второй альбом "В шумном балагане" (1981), который был популярен среди русскоязычных эмигрантов. Там же пел в русских ресторанах.

Получив гражданство США, основал собственную студию One Man Band.

В 1989 году Токарев дал концерты в СССР, в 1990-е решил вернуться на родину, открыл свою студию звукозаписи.

В репертуаре Токарева преобладал русский шансон. Среди наиболее известных его работ "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году в Киеве отменили концерт "короля шансона" Вилли Токарева.