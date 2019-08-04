Скончался певец-шансонье Вилли Токарев

В возрасте 84 лет скончался российский и американский автор-исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на данные российского народного артиста Николая Тамразова.

Так, сообщается, что последние дни жизни певец провел в больнице.

Вилли Токарев окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса, работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели. Позже — в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой, оркестре Ленинградского радио и телевидения под руководством Давида Голощекина.

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Вилли Токареву принадлежит авторство таких произведений как "Кто виноват?", исполненная Анатолием Королевым, "Дождь" для Эдиты Пьехи, "Мурманчаночка", "Апатиты - заполярный городок" (в соавторстве с Владимиром Ярцевым).