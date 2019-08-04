Стала відома ймовірна причина смерті Віллі Токарєва

Російський і американський автор-виконавець пісень у жанрі шансон Віллі Токарєв помер у віці 84 років через онкологічне захворювання, повідомляє "Говорить Москва" з посиланням на телеканал "РЕН ТВ" і ряд інших російських ЗМІ.

Так, у травні з'явилася інформація про госпіталізацію шансоньє в Москві. Якийсь час він провів у реанімації, потім був виписаний. Наступного разу Токарєва госпіталізували 2 липня.

Після того, як про смерть Токарєва повідомив російський артист Микола Тамразов, смерть співака підтвердив і його син Антон Токарєв, повідомляє російський "Інтерфакс".

Співак Віллі Токарєв (справжнє ім'я - Вілен) народився на хуторі Чернишов у Адигеї.

1974 року емігрував до США, де якийсь час був різноробочим, а потім продовжив музичну кар'єру. Популярність йому приніс його другий альбом "В шумному балагані" (1981), який був популярний серед російськомовних емігрантів. Там же співав у російських ресторанах.

Отримавши громадянство США, заснував власну студію One Man Band.

1989 року Токарєв дав концерти в СРСР, у 1990-і вирішив повернутися на батьківщину, відкрив свою студію звукозапису.

В репертуарі Токарєва переважав російський шансон. Серед найбільш відомих його робіт "Хмарочоси", "Над Гудзоном", "Нью-йоркський таксист", "Рибальський", "Ми в житті зустрілися", "У твій день народження".

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році у Києві скасували концерт "короля шансону" Віллі Токарєва.