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04 августа 2019, воскресенье, 18:20 272
Азия 2019-08-04T18:20:18+03:00
Українські Новини
Пытались сбежать из-за сексуального насилия и избиений: в Северной Корее казнили заключенных

Пытались сбежать из-за сексуального насилия и избиений: в Северной Корее казнили заключенных

В Северной Корее провели публичную казнь заключенных, которые попытались сбежать из тюрьмы из-за сексуального насилия и жестокого обращения. Об этом заявили в Организации Объедиенных Наций, пишет The Guardian.

Так, сообщается, что заключенных избивали палками и металлическими прутьями.

"В докладе генерального секретаря Антониу Гутерриша говорится, что охранники заставляли задержанных раздеваться и неоднократно подвергали их личному досмотру в поисках денег и скрытых предметов. Заключенных допрашивали, иногда до месяца или дольше, а их камеры настолько переполнены, что они не могли даже лечь", - говорится в сообщении.

Также Гуттериш отметил, что Управление ООН по правам человека получило и проанализировало информацию о задержанных гражданах Северной Кореи, большинство из которых женщины. Так, в период с сентября по май опросили более 330 человек, которые покинули страну.

"Бывшие задержанные обвиняют сотрудников Службы безопасности в грубых нарушениях права на жизнь, свободу и безопасность человека", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.

Ранее в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.

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