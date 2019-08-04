Пытались сбежать из-за сексуального насилия и избиений: в Северной Корее казнили заключенных

В Северной Корее провели публичную казнь заключенных, которые попытались сбежать из тюрьмы из-за сексуального насилия и жестокого обращения. Об этом заявили в Организации Объедиенных Наций, пишет The Guardian.

Так, сообщается, что заключенных избивали палками и металлическими прутьями.

"В докладе генерального секретаря Антониу Гутерриша говорится, что охранники заставляли задержанных раздеваться и неоднократно подвергали их личному досмотру в поисках денег и скрытых предметов. Заключенных допрашивали, иногда до месяца или дольше, а их камеры настолько переполнены, что они не могли даже лечь", - говорится в сообщении.

Также Гуттериш отметил, что Управление ООН по правам человека получило и проанализировало информацию о задержанных гражданах Северной Кореи, большинство из которых женщины. Так, в период с сентября по май опросили более 330 человек, которые покинули страну.

"Бывшие задержанные обвиняют сотрудников Службы безопасности в грубых нарушениях права на жизнь, свободу и безопасность человека", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.

Ранее в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.