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04 августа 2019, воскресенье, 11:38 380
Силовые структуры 2019-08-04T11:40:33+03:00
Українські Новини
Президент Зеленский поздравил военных с Днем военно-воздушных сил

Президент Зеленский поздравил военных с Днем военно-воздушных сил

Военно-воздушные силы Украины отмечают свой праздник в первое воскресенье августа. Фото: mil.gov.ua
Военно-воздушные силы Украины отмечают свой праздник в первое воскресенье августа. Фото: mil.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Военно-воздушных сил Украины. Об этом говорится в поздравлении на сайте Офиса президента.

Он отметил, что это праздник мужественных людей, которые днем ​​и ночью охраняют воздушное пространство Украины, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают воздухом на дальние расстояния военнослужащих, вооружение и технику.

"Благодарен всему личному составу Воздушных сил за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленную при выполнении возложенных задач. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Уверен, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих этого мощного вида Вооруженных сил, небо над Украиной всегда будет мирным, а наш народ – надежно защищенным. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения родине", – говорится в поздравлении Зеленского.

В то же время президент подписал указ о награждении медалью "За воинскую службу Украине" полковника Александра Буряка, прапорщика Виктора Гороховского и полковника Виталия Палагуту. Медалью "За защиту родины" награждены: старший солдат Владимир Витвицкий, старший сержант Сергей Заиченко, майор Юрий Левинский, прапорщик Александр Спильный и майор Игорь Филюшкин.

Напомним, ранее сообщалось про зрелищные истребители, кавайные вертолеты и мощные самолеты: авиационная часть Sea Breeze-2019.

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