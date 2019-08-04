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04 серпня 2019, неділя, 11:38 7
Силові структури 2019-08-04T12:49:28+03:00
Українські Новини
Президент Зеленський привітав військових з Днем військово-повітряних сил

Президент Зеленський привітав військових з Днем військово-повітряних сил

Військово-повітряні сили України відзначають своє свято в першу неділю серпня. Фото: mil.gov.ua
Військово-повітряні сили України відзначають своє свято в першу неділю серпня. Фото: mil.gov.ua

Президент Володимир Зеленський привітав військових з Днем Військово-повітряних сил України. Про це йдеться у вітанні на сайті Офісу президента.

Він зазначив, що це свято мужніх людей, які вдень і вночі охороняють повітряний простір України, в складних умовах здійснюють бойові та навчальні вильоти, майстерно і оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку.

"Вдячний всьому особовому складу Повітряних сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність і рішучість, проявлені при виконанні покладених завдань. Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Впевнений, що завдяки високій професійній майстерності та відповідальності військовослужбовців цього потужного виду Збройних сил, небо над Україною завжди буде мирним, а наші люди – надійно захищеними. Бажаю вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння батьківщині", – йдеться у привітанні Зеленського.

У той же час президент підписав указ про нагородження медаллю "За військову службу Україні" полковника Олександра Буряка, прапорщика Віктора Горохівського та полковника Віталія Палагуту. Медаллю "За захист батьківщини" нагороджені: старший солдат Володимир Вітвіцький, старший сержант Сергій Заїченко, майор Юрій Левинський, прапорщик Олександр Спильный і майор Ігор Филюшкин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про видовищні винищувачі, кавайні вертольоти і потужні літаки: авіаційна частина Sea Breeze-2019.

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