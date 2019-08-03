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  • У торговому центрі в США відкрили стрілянину по відвідувачах: десятки жертв
03 серпня 2019, субота, 00:17 7
Світ 2019-08-04T01:00:09+03:00
Українські Новини
У торговому центрі в США відкрили стрілянину по відвідувачах: десятки жертв

У торговому центрі в США відкрили стрілянину по відвідувачах: десятки жертв

В торговому центрі невідомі відкрили вогонь по відвідувачах. Про це повідомляє CNN.

Щонайменше постраждали 22 людини. Одинадцять жертв були перевезені в медичний центр Дель Соль, заявив прес-секретар лікарні Віктор Герреро. Ще 11 жертв були доставлені в університетський медичний центр Ель-Пасо.

Мер міста заявив, що всього були затримані троє підозрюваних і загроз для городян більше немає.

Мінімум 10 осіб були вбиті. За попередніми даними, серед загиблих є діти, повідомляє Newsweek.

Президент США Дональд Трамп написав про жахливу трагедію в Twitter.

"Страшні перестрілки в Ель-Пасо, штат Техас. Звіти дуже погані, багато вбитих. Ведемо роботу з державними, місцевими органами влади, а також правоохоронними органами. Спілкувався з губернатором про повну підтримку федерального уряду. Хай буде з вами Господь! "

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 серпня 2019 р.

Як повідомляли "Українські Новини", у Каліфорнії на фестивалі вуличної їжі відбувся масовий розстріл людей, в ході якого загинули як мінімум 11 людей, ще 12 були поранені.

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