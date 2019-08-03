підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
03 серпня 2019, субота, 22:22 11
Суспільство 2019-08-03T23:00:02+03:00
Українські Новини
Зміна клімату: липень став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень

Зміна клімату: липень став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень

Засуха. Фото: pixabay
Засуха. Фото: pixabay

Попередній аналіз глобальних даних про температуру за липень показує, що він став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень. Про це повідомляє BBC.

Температура за перші 29 днів місяця була вищою, ніж рекорд, встановлений в липні 2016 року. Оцінка була проведена дослідниками з Європейської служби по зміні клімату Copernicus (C3S).

Вчені говорять, що це остання ознака того, що Земля переживає безпрецедентне потепління.

Нові дані, зібрані C3S, включають в себе спостереження з супутників і наземних станцій. Відзначається, що липневі цифри, ймовірно, будуть найвищими за 40-річний набір даних організації.

Хоча дослідники не можуть безпосередньо пов'язати ці нові високі оцінки зі зміною клімату, серед учених поширена думка, що викиди вуглекислого газу в результаті діяльності людини змінюють фонові температури.

"Цей місяць був дуже теплим, але для мене це насправді не головне. Головне, що всі місяці протягом 2019 року були дуже теплими у порівнянні з іншими роками. І ця тенденція навряд чи зупиниться, якщо ми не зробимо щось для скорочення викидів парникових газів", - сказав BBC News доктор Фрейя Вамборг з Коперника.

Нагадаємо, раніше вчені назвали причину аномальної спеки в Європі.

Тим часом через глобальне потепління вимирають британські жаби.

Більше новин про: BBC вчені глобальне потепління спека

Архів
Новини
В зоні ООС один український боєць отримав поранення 23:14
Підприємець Арахамія може стати головою фракції "Слуга народу" 22:51
Зміна клімату: липень став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень 22:22
У Запоріжжі поліція вилучила 100 кілограм наркотиків на 20 мільйонів гривень 21:25
У Москві на акції протесту затримали майже 700 людей 20:41
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження 15:00 Карта
У МЗС занепокоєні розміщенням Росією ракет близько до європейських столиць 22:34
Протестувальникам феросплавникам слід запитати у Коломойського, чому він виводив мільярди в офшори, а не інвестував у модернізацію, - Марунич 13:24
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
Сьогодні у Києві на Південному мосту обмежать рух до осені 08:10
Актриси "Сватів" будуть гастролювати в Криму 23:50
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok