Зміна клімату: липень став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень

Попередній аналіз глобальних даних про температуру за липень показує, що він став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень. Про це повідомляє BBC.

Температура за перші 29 днів місяця була вищою, ніж рекорд, встановлений в липні 2016 року. Оцінка була проведена дослідниками з Європейської служби по зміні клімату Copernicus (C3S).

Вчені говорять, що це остання ознака того, що Земля переживає безпрецедентне потепління.

Нові дані, зібрані C3S, включають в себе спостереження з супутників і наземних станцій. Відзначається, що липневі цифри, ймовірно, будуть найвищими за 40-річний набір даних організації.

Хоча дослідники не можуть безпосередньо пов'язати ці нові високі оцінки зі зміною клімату, серед учених поширена думка, що викиди вуглекислого газу в результаті діяльності людини змінюють фонові температури.

"Цей місяць був дуже теплим, але для мене це насправді не головне. Головне, що всі місяці протягом 2019 року були дуже теплими у порівнянні з іншими роками. І ця тенденція навряд чи зупиниться, якщо ми не зробимо щось для скорочення викидів парникових газів", - сказав BBC News доктор Фрейя Вамборг з Коперника.

Нагадаємо, раніше вчені назвали причину аномальної спеки в Європі.

Тим часом через глобальне потепління вимирають британські жаби.