Портнов ініціює нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами

Колишній заступник глави Адміністрації Андрій Портнов ініціює нову кримінальну справу проти колишнього Президента Петра Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.\r\nПро це Портнов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.\r\n"У понеділок ми зареєструємо нову заяву - про організацію Порошенком в січні 2018-го року незаконного переправлення через кордон групи осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами", - написав він.\r\nПортнов також зазначив, що в рамках цієї справи буде клопотати про допити співробітників аеропорту, водіїв, охоронців, прикордонників, митних працівників, а також про отримання судових рішень про доступ до їх телефонним розмов і комунікацій.\r\n"Ми не заперечуємо проти відпочинку Порошенка на островах, але нам потрібно встановити всі підставні прізвища і чужі паспорти фігурантів, щоб перевірити їх на наявність закордонної власності, рахунків і нових офшорів", - написав Портнов.\r\n\r\nНагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Петро Порошенко відпочивав на Мальдівах 7 днів під ім'ям Mr. Petro Incognit і орендував там приватний острів за $500 тисяч.