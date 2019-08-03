Держдеп США оголосив про нові санкції проти Росії

Державний департамент Сполучених Штатів Америки оголосив про введення другого пакету санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері в березні 2018 року.

Документ опублікував в Twitter офіційний представник відомства Морган Ортагус, повідомляє Громадське.

Санкції передбачають три обмежувальні заходи. Зокрема, американським банкам заборонять брати участь у первинному продажу суверенного боргу не в рублях і надавати кредити уряду Росії в іноземній валюті.

Також США буде перешкоджати тому, щоб Росії надавали будь-які позики, фінансову чи технічну допомогу з боку міжнародних інститутів, наприклад, Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Третє обмеження стосується посилення для Росії процедури ліцензування на ряд американських товарів і технологій.

The U.S. today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons. pic.twitter.com/sAmaWV4PJC — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 3 августа 2019 г.

Новий пакет санкцій буде діяти не менше 12 місяців. Він набуде чинності приблизно 19 серпня, уточнили на сайті Держдепу. Обмеження пов'язані з законом 1991 року про контроль і заборону хімічної і біологічної зброї.

Напередодні видання Politico повідомило, що Дональд Трамп підписав другий пакет санкцій у зв'язку зі "справою Скрипаля". Зазначалося, що американський лідер вибрав три з шести можливих обмежувальних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2018 року ввели перший раунд санкцій проти Росії, яка пообіцяла відповідні заходи на нові санкції США "закону Магнітського". Він стосувався обмежень на експорт товарів, пов'язаних з національною безпекою.

Також сенатори США готують нові санкції проти Росії через "Північний потік-2".