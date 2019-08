Держдеп США оголосив про нові санкції проти Росії

Документ опублікував в Twitter офіційний представник відомства Морган Ортагус, повідомляє Громадське.

Санкції передбачають три обмежувальні заходи. Зокрема, американським банкам заборонять брати участь у первинному продажу суверенного боргу не в рублях і надавати кредити уряду Росії в іноземній валюті.

Також США буде перешкоджати тому, щоб Росії надавали будь-які позики, фінансову чи технічну допомогу з боку міжнародних інститутів, наприклад, Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Третє обмеження стосується посилення для Росії процедури ліцензування на ряд американських товарів і технологій.

The U.S. today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons. pic.twitter.com/sAmaWV4PJC