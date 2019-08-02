Американські лобісти відзвітували про роботу на підняття іміджу Зеленського

Лобістська компанія Signal Consulting Group, LLC опублікувала звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського. Про це повідомляє Голос Америки.

Лобісти відзвітували про виконану роботу у Вашингтоні в квітні - травні 2019. Команда Зеленського стверджувала, що нікого не наймала.

Згідно з документами, представленими в Міністерство Юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар $ 60,000 та відшкодування витрат $ 9,371.80.

Послуги надавалися між першим і другим туром президентських виборів в Україні.



У звіті Signal Group повідомляє про проведені зустрічі: Інститут Катона, Державний Департамент, CSIS, Центр Карнегі, офіс когресмена Брендона Бойла, колишній сенатор Норм Колман, Рада національної безпеки.

Також повідомляється про "зустрічі / екскурсії" в Білому Домі 17-го квітня. Signal Group контактувала з медіа організаціями CNN і Washington Post, але повідомлень про інтерв'ю немає.



Компанія відзвітували про вечерю в одному з вашингтонських ресторанів на суму $ 1,912.90 і чималі витрати на таксі і лімузин, не полінувалися включити витрати на чашечку кави в готелі Sofitel на $ 7,60.

Загалом, за організацію дводенного візиту української делегації до Вашингтона та консультативні послуги в квітні - травні 2019 року, Signal Group отримала 69,371,80 доларів.

Як повідомляли Українські Новини, команда Зеленського заперечує інформацію про співпрацю з лобістськими компаніями.



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