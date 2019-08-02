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02 серпня 2019, пʼятниця, 16:17 14
Політика 2019-08-02T17:30:02+03:00
Українські Новини
Американські лобісти відзвітували про роботу на підняття іміджу Зеленського

Американські лобісти відзвітували про роботу на підняття іміджу Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Лобістська компанія Signal Consulting Group, LLC опублікувала звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського. Про це повідомляє Голос Америки.

Лобісти відзвітували про виконану роботу у Вашингтоні в квітні - травні 2019. Команда Зеленського стверджувала, що нікого не наймала.

Згідно з документами, представленими в Міністерство Юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар $ 60,000 та відшкодування витрат $ 9,371.80.

Послуги надавалися між першим і другим туром президентських виборів в Україні.

У звіті Signal Group повідомляє про проведені зустрічі: Інститут Катона, Державний Департамент, CSIS, Центр Карнегі, офіс когресмена Брендона Бойла, колишній сенатор Норм Колман, Рада національної безпеки.

Також повідомляється про "зустрічі / екскурсії" в Білому Домі 17-го квітня. Signal Group контактувала з медіа організаціями CNN і Washington Post, але повідомлень про інтерв'ю немає.

Компанія відзвітували про вечерю в одному з вашингтонських ресторанів на суму $ 1,912.90 і чималі витрати на таксі і лімузин, не полінувалися включити витрати на чашечку кави в готелі Sofitel на $ 7,60.

Загалом, за організацію дводенного візиту української делегації до Вашингтона та консультативні послуги в квітні - травні 2019 року, Signal Group отримала 69,371,80 доларів.

Як повідомляли Українські Новини, команда Зеленського заперечує інформацію про співпрацю з лобістськими компаніями.

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