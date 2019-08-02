В суботу в Україні місцями пройдуть дощі, температура повітря вдень до +27

3 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, грози, вітер північний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, у Закарпатті +15...+20 градусів, вдень +17...+24 градуси.\r\nУ Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +12...+19 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+26 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний, місцями істотний дощ, гроза, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n2 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+27 градусів, у районі Одеси +22 градуси; у Дніпрі біля Києва +23 градуси.Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень: очікується суха і не спекотна погода.