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02 августа 2019, пятница, 13:33 54
СМИ 2019-08-02T15:00:03+03:00
Українські Новини
Обстрел телеканала 112: СБУ попросила суд определить, нанесен ли ущерб

Обстрел телеканала 112: СБУ попросила суд определить, нанесен ли ущерб

Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua

Суд назначил экспертизу для определения размера ущерба телеканала "112 Украина", понесенного от обстрела здания из гранатомета.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В рамках данного уголовного производства следователями Службы безопасности Украины установлено, что 13 июля около 3:28 неустановленное лицо совершило выстрел из предмета, похожего на ручную противотанковую гранату РПГ-22 в здание по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 21 Г, в котором расположены помещения телеканала «112 Украина».

В тот же день в ходе осмотра места происшествия на ул. Зоологической, 6 возле жилого дома найден тубус от реактивной гранаты РПГ-22 зеленого цвета с маркировкой на нем: «254-15-85, ОЛ ОП -22, 533-Л35-85 », в котором отсутствует заряд.

Рядом с указанным предметом находились пластмассовые обломки деталей транспортно-спускового устройства.

На расстоянии 30 м от указанного предмета под фасадной частью дома № 21Г по ул. Дегтяревской на земле обнаружено 12 обломков, вероятно от реактивной гранаты ПГ-22 и хвостовую часть от нее с маркировкой «ТР-18-85-К».

Также, в дворе дома на земле обнаружена крышка, вероятно от передней части тубуса реактивной гранаты РПГ-22.

При осмотре фасада здания телеканала обнаружено повреждение стены между 4 и 5 этажом.

В ходе осмотра внутри здания в ​​стене у лестницы между 4 и 5 этажами обнаружено сквозное отверстие круглой формы.

Учитывая, что для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания, у следствия возникла необходимость в проведении судебной товароведческой экспертизы.

Здание телеканала после обстрела. Фото: 112 УкраинаЗдание телеканала после обстрела. Фото: 112 Украина

Суд удовлетворил ходатайство СБУ и поручил Киевскому  научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции определить размер материального ущерба, нанесенный в результате повреждения здания, и размер материального ущерба, нанесенный в результате повреждения вывески «Телеканал 112 Украина», размещенной на стене здания.

Кроме того, экспертному центру Министерства внутренних дел поручено установить, есть ли на обнаруженных частях гранатомета отпечатки пальцев или другие биоматериалы.

Также экспертиза должна установить, в каком направлении и с какого расстояния произведен выстрел по зданию телеканала.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля неизвестный выстрелил из гранатомета в здание телеканала "112 Украина", жертв не было.

СБУ открыла уголовное производство по статье теракт.

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