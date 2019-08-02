Трамп согласовал второй пакет санкций в отношении РФ, - СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в деле отравления Скрипалей.\r\nКак пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Politico от двух собственных источников.\r\nО каких именно санкциях идет речь, издание не уточняет. В прошлом году администрация Трампа ввела первый пакет санкций по делу отравления в Солсбери. Закон требовал, что президент должен ввести второй раунд санкций, если окажется невозможным установить, что соответствующее государство прекратило использование химического оружия.\r\nАмериканские спецслужбы не нашли такого подтверждения в отношении России, которая продолжает отрицать свою ответственность за атаку на Скрипалей.\r\nВпрочем Дональд Трамп, который не хотел противоречить президенту РФ Путину, затормозил процесс введения второго раунда санкций.\r\nВ начале этой недели лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол призвали Трампа в письме ввести второй пакет санкций против РФ.\r\nГосударственный департамент и министерство финансов США подготовили пакет санкций в конце марта, сообщало агентство Reuters, но с тех пор они ждут подписания президентом.\r\nБелый дом пока воздерживается от комментариев.\r\nКак сообщали Українські Новини, в августе 2018 года ввели первый раунд санкций против России, которая пообещала ответные меры на новые санкции США по "закону Магнитского".\r\nСенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2".