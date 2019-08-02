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02 августа 2019, пятница, 09:15 45
Экономика мира 2019-08-02T09:27:58+03:00
Українські Новини
Трамп согласовал второй пакет санкций в отношении РФ, - СМИ

Трамп согласовал второй пакет санкций в отношении РФ, - СМИ

Санкции. Фото: musavat.com
Санкции. Фото: musavat.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в деле отравления Скрипалей.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Politico от двух собственных источников.

О каких именно санкциях идет речь, издание не уточняет. В прошлом году администрация Трампа ввела первый пакет санкций по делу отравления в Солсбери. Закон требовал, что президент должен ввести второй раунд санкций, если окажется невозможным установить, что соответствующее государство прекратило использование химического оружия.

Американские спецслужбы не нашли такого подтверждения в отношении России, которая продолжает отрицать свою ответственность за атаку на Скрипалей.

Впрочем Дональд Трамп, который не хотел противоречить президенту РФ Путину, затормозил процесс введения второго раунда санкций.

В начале этой недели лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол призвали Трампа в письме ввести второй пакет санкций против РФ.

Государственный департамент и министерство финансов США подготовили пакет санкций в конце марта, сообщало агентство Reuters, но с тех пор они ждут подписания президентом.

Белый дом пока воздерживается от комментариев.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2018 года ввели первый раунд санкций против России, которая пообещала ответные меры на новые санкции США по "закону Магнитского".

Сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2".

Больше новостей о: санкции США Отравление Скрипалей Отравление в Солсбери

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