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02 серпня 2019, пʼятниця, 09:15 15
Економіка світу 2019-08-02T11:15:02+03:00
Українські Новини
Трамп погодив другий пакет санкцій відносно РФ, - ЗМІ

Трамп погодив другий пакет санкцій відносно РФ, - ЗМІ

Санкції. Фото: musavat.com
Санкції. Фото: musavat.com

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у справі отруєння Скрипалів.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Politico від двох власних джерел.

Про які саме санкції йде мова, видання не уточнює. У минулому році адміністрація Трампа ввела перший пакет санкцій у справі отруєння в Солсбері. Закон вимагав, що президент повинен ввести другий раунд санкцій, якщо виявиться неможливим встановити, що відповідна держава припинила використання хімічної зброї.

Американські спецслужби не знайшли такого підтвердження щодо Росії, яка продовжує заперечувати свою відповідальність за атаку на Скрипалів.

Втім Дональд Трамп, який не хотів суперечити президенту РФ Путіну, загальмував процес введення другого раунду санкцій.

На початку цього тижня лідери комітету у закордонних справах Палати представників США демократ Еліот Енгеля і республіканець Майкл Маккол закликали Трампа в листі ввести другий пакет санкцій проти РФ.

Державний департамент і міністерство фінансів США підготували пакет санкцій в кінці березня, повідомляло агентство Reuters, але з тих пір вони очікують на підписання президентом.

Білий дім поки утримується від коментарів.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2018 року ввели перший раунд санкцій проти Росії, яка пообіцяла відповідні заходи на нові санкції США "закону Магнітського".

Сенатори США готують нові санкції проти Росії через "Північний потік-2".

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