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02 августа 2019, пятница, 07:02 1613
Lifestyle 2019-08-03T17:48:00+03:00
Українські Новини
Лунный календарь: в какие дни августа лучше не стричь волосы

Лунный календарь: в какие дни августа лучше не стричь волосы

Красивые волосы. Фото: pixabay.com
Красивые волосы. Фото: pixabay.com

Август - идеальное время, чтобы уделить внимание своей внешности и волосам. Астрологи, согласно лунному календарю на август, предупреждают, что Луна покинула созвездие Девы, а это значит, что резкого и масштабного увеличения роста волос ждать не стоит, пишет Meteoprog.

Если вы хотите улучшить качество волос, подарить им дополнительный блеск, сохранить здоровье и избежать непредвиденных результатов и сделать свои косы более послушными – обратите внимание на благоприятные дни для стрижки, согласно лунному календарю на август 2019.

Кроме того, астрологи и астропсихологи верят, что волосы хранят нашу энергетику, а значит и к манипуляциям с ними нужно относиться осторожно и не доверять свое "богатство" первому встречному.

Среди наиболее распространенных правил и суеверий, стрижку должен проводить мастер одного с вами пола, опытный и обязательно старше вас. Вы должны ему полностью доверять и испытывать от общения позитивные эмоции. Никаких жалоб на жизнь во время стрижки быть не должно – вы же не хотите страдать от неприятностей и негатива до следующего похода в салон.

Благоприятные дни для стрижки волос в августе 2019:

  • 3 августа – растущая Луна
  • 5 августа – растущая Луна
  • 8 августа – растущая Луна
  • 12 августа – растущая Луна
  • 13 августа – растущая Луна
  • 22 августа – убывающая Луна
  • 28 августа – убывающая Луна

Неблагоприятные дни для стрижки волос в августе 2019:

  • 9 августа – растущая Луна
  • 16 августа – убывающая Луна
  • 18 августа – убывающая Луна

Как сообщали Українські Новини, август 2019 будет достаточно спокойным по силе проявления магнитных бурь.

Ранее Уляна Супрун развенчала миф о влиянии магнитных бурь и погоды на самочувствие.

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