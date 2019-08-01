Цены на бензин продолжают снижаться: сколько стоит топливо на заправках

С 1 по 31 июля, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 3,96-4,07% до 27,78-28,88 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nРозничные цены на бензин А-92 снизились на 4,07% с 28,96 до 27,78 гривен за литр.\r\nРозничные цены на бензин А-95 снизились на 3,96% с 30,07 до 28,88 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на бензин А-76\/80 сохранились на 25,45 гривен\/литр, на А-92 - понизились на 0,71% с 27,98 гривен\/литр, на А-95 - понизились на 0,72% с 29,09 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на бензин 1-31 июля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 31 июля\r\nСредняя цена на 1 июля\r\n31 июля в % к 1 июля\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n27,78\r\n28,96\r\n95,93\r\n\r\n\r\nА-95\r\n28,88\r\n30,07\r\n96,04\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс доллара и цены вырастут: эксперты дали прогноз на третий квартал 2019.\r\nРанее, в начале июля, бензин на заправках подешевел.