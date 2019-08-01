Цены на бензин продолжают снижаться: сколько стоит топливо на заправках

С 1 по 31 июля, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 3,96-4,07% до 27,78-28,88 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 4,07% с 28,96 до 27,78 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 снизились на 3,96% с 30,07 до 28,88 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - понизились на 0,71% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - понизились на 0,72% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 1-31 июля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 31 июля Средняя цена на 1 июля 31 июля в % к 1 июля А-76/80 — — — А-92 27,78 28,96 95,93 А-95 28,88 30,07 96,04

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Ранее, в начале июля, бензин на заправках подешевел.