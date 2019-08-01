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01 августа 2019, четверг, 15:54 42
Мир 2019-08-01T15:54:03+03:00
Українські Новини
В России протестировали закрытый "военный интернет"

В России протестировали закрытый "военный интернет"

В России тестируют
В России тестируют "военный интернет". Фото: "Известия"

Российская армия протестировала высокоскоростные линии обмена информацией. Об этом сообщают "Известия".

Обмен информацией велся со скоростью 300 мегабит в секунду между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км. Для создания такой связи Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. В военном ведомстве утверждают, что каналы связи надежно защищены от взлома.

К учениям привлекли 4,5 тысячи военных. Беспроводная сеть позволяла передавать даже файлы большого объема, в том числе аудио- и видеоинформацию.

"В ходе учений применялись цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н "Белозер". Все передаваемые данные были полностью засекречены мобильными комплексами "Никель". Этот высокоскоростной криптомаршрутизатор позволяет создавать защищенные сети для передачи информации и шифровать любую потоковую информацию. Всю технику военным удалось развернуть в течение часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что созданная сеть полностью автономна и не связывается с "внешним" интернетом. По словам Минобороны главная задача таких каналов - получать исчерпывающую информацию прямо с поля боя.

Первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью она будет готова через два года.

Как сообщали Українські Новини, в России утонула секретная подлодка: погибли 14 человек.

Ранее разведка Минобороны Украины заявила, что боевики прячут личный состав и вооружение в объектах гражданской инфраструктуры на Донбассе.

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