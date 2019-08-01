"Укрбургаз" получил разрешение на проведение работ повышенной опасности и возобновил работу

Буровое подразделение "Укрбургаз" государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" возобновило работу в связи с продлением срока действия разрешения на выполнение работ повышенной опасности.

Об этом говорится в сообщении "Укргаздобычи", передают Українськi Новини.

"По состоянию на 14:00, 1 августа 2019 года филиал "Укргаздобычи" - "Укрбургаз" возобновил работы производственных подразделений, получив необходимые разрешительные документы", - говорится в нем.

Отмечается, что временная остановка работ была связана с окончанием срока действия разрешения на выполнение работ повышенной опасности.

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля "Укрбургаз" приостановил работу в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на выполнение работ повышенной опасности.

В 2018 году "Укргаздобыча" сократила добычу товарного газа и увеличила его расходы на производственные нужды.

Также "Нефтегаз" ожидает полного прекращения транзита российского газа с 2020 года .