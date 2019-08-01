У Нідерландах заборонили носити паранджу

Сьогодні, 1 липня, в Нідерландах набула чинності заборона про носіння елементів одягу, що закривають обличчя. Заборона буде діяти в громадських місцях і держустановах. Про це повідомляє DW.

Суперечка про введення заборони на носіння елементів одягу, що закривають обличчя, велася в Нідерландах протягом 14 років.



Міністерство внутрішніх справ країни закликало компетентні органи і муніципальні влади забезпечити дію заборони.

Якщо жінка з'явиться у громадському місці у паранджі або нікабі, співробітники органів безпеки повинні вимагати, щоб жінка відкрила обличчя. У разі відмови виконати цю вимогу, їй може бути заборонений вхід в будівлю і загрожувати штраф від 150 євро. Заборона поширюється також на мотоциклетні інтегральні шоломи і балаклави.



До цих пір неясно, чи буде заборона діяти в повній мірі. Деякі установи, зокрема, лікарні, громадський транспорт і поліція вже заявили, що не будуть його дотримуватися.



Першою закривати обличчя в громадських місцях заборонила Франція в 2011 році. Аналогічні заходи діють також у Данії, Бельгії, Болгарії і Австрії.



Як повідомляли Українські Новини, Європейський суд з прав людини визнав введену в Бельгії заборону на носіння паранджі.