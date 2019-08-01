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01 серпня 2019, четвер, 11:46 13
Європа 2019-08-01T12:15:01+03:00
Українські Новини
У Нідерландах заборонили носити паранджу

У Нідерландах заборонили носити паранджу

Паранджа. Фото: pixabay
Паранджа. Фото: pixabay

Сьогодні, 1 липня, в Нідерландах набула чинності заборона про носіння елементів одягу, що закривають обличчя. Заборона буде діяти в громадських місцях і держустановах. Про це повідомляє DW.

Суперечка про введення заборони на носіння елементів одягу, що закривають обличчя, велася в Нідерландах протягом 14 років.

Міністерство внутрішніх справ країни закликало компетентні органи і муніципальні влади забезпечити дію заборони.

Якщо жінка з'явиться у громадському місці у паранджі або нікабі, співробітники органів безпеки повинні вимагати, щоб жінка відкрила обличчя. У разі відмови виконати цю вимогу, їй може бути заборонений вхід в будівлю і загрожувати штраф від 150 євро. Заборона поширюється також на мотоциклетні інтегральні шоломи і балаклави.

До цих пір неясно, чи буде заборона діяти в повній мірі. Деякі установи, зокрема, лікарні, громадський транспорт і поліція вже заявили, що не будуть його дотримуватися.

Першою закривати обличчя в громадських місцях заборонила Франція в 2011 році. Аналогічні заходи діють також у Данії, Бельгії, Болгарії і Австрії.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський суд з прав людини визнав введену в Бельгії заборону на носіння паранджі.

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